Les assouplissements de Covid au Kerala vont nuire, pas aider, son économie

Même s’il a réussi à maintenir la mortalité de Covid-19 à un niveau bas (grâce à sa solide configuration de santé publique), il y a eu suffisamment d’avertissements d’une troisième vague qui aurait dû susciter une approche plus prudente.

Il est plutôt regrettable que la Cour suprême ait dû rappeler aux États comment contenir les risques de Covid-19. Lundi, le tribunal suprême a demandé au gouvernement du Kerala d’expliquer – le soir même – pourquoi il avait décidé d’assouplir les restrictions de Covid-19 dans l’État du 18 au 20 juillet, à l’approche de l’Aïd-ul-Adha. Alors que l’État avait déclaré au tribunal que seuls certains établissements commerciaux avaient été autorisés à ouvrir de manière limitée – de 7h à 20h en catégorie A (taux de positivité des tests, de TPR, jusqu’à 6%), B (TPR 6- 12% et zones C (TPR 12-18%) – il y a eu des reportages dans les médias de violation du comportement approprié de Covid-19.

Il est difficile d’imaginer pourquoi le gouvernement du Kerala aurait autorisé un tel assouplissement risqué étant donné que le TPR de l’État est resté obstinément au-dessus de 10% – ce qui nécessite des restrictions conseillées par l’ICMR – depuis plus d’un mois maintenant. L’État représente plus de 30% des cas actifs actuels dans le pays. Même s’il a réussi à maintenir la mortalité de Covid-19 à un niveau bas (grâce à sa solide configuration de santé publique), il y a eu suffisamment d’avertissements d’une troisième vague qui aurait dû susciter une approche plus prudente.

Si cela est correct, il est choquant que le gouvernement de l’État ait pris la décision non pas sur la base d’un avis/consultation scientifique avec les autorités sanitaires, mais sur la base d’une interaction entre le ministre en chef et les associations de commerçants. En effet, l’Association médicale indienne (IMA) avait averti l’État qu’il contesterait la décision devant les tribunaux si elle n’était pas abrogée.

L’IMA avait cité l’exemple de l’Uttaranchal et de l’Uttar Pradesh, qui avaient annulé le Kanwar Yatra – bien que l’Uttaranchal l’ait fait suo motu, la censure du SC a incité le gouvernement UP à intervenir. Le Kerala, à 34,2 %, a une couverture vaccinale plus élevée (au moins une dose) que les 15 % de l’Uttar Pradesh. Mais cela ne rend en aucun cas la décision d’assouplir les restrictions moins mal réfléchie.

Il ne s’agit pas de sous-estimer la douleur économique causée par les restrictions continues, ce dont CM Pinarayi Vijayan a parlé en annonçant l’assouplissement temporaire. Les entreprises, en particulier les MPME, ont été durement touchées à cause de Covid-19, mais le fait est qu’un avenir pire les attend s’il y a une autre poussée.

Ce qui est également nécessaire, c’est un certain degré de sensibilité au risque de la part des masses. Selon plusieurs informations, les commerçants avaient menacé d’ouvrir et de reprendre leurs activités malgré les restrictions en vigueur. Un tel bras de fer de la part des groupes de pression met en danger le bien-être de l’ensemble de la communauté. Le ministère de l’Intérieur de l’Union avait écrit aux États la semaine dernière, les exhortant à appliquer strictement le comportement approprié de Covid-19, et même à confier la responsabilité au personnel du gouvernement pour ne pas le mettre en œuvre.

Mais, avec des actions comme celles du Kerala ou de l’Uttar Pradesh (avant qu’elles ne voient du sens et n’annulent le Kanwar Yatra), il y a peu de possibilités de mettre en œuvre de telles mesures. Au contraire, le gouvernement donnera l’exemple aux masses et aux groupes de pression pour qu’ils fassent tout simplement preuve de prudence. Tous les efforts nécessaires pour empêcher une troisième vague doivent être faits, d’autant plus si des variantes avec une capacité d’échappement immunitaire encore plus grande que Delta émergent. Le gouvernement du Kerala, qui avait mérité des éloges internationaux l’année dernière pour sa gestion de la pandémie, devrait se concentrer sur la maîtrise de Covid-19 pour relancer l’économie plutôt que d’aggraver la situation dans laquelle se trouve déjà l’État.

