Les assureurs généraux ne règlent qu’un tiers du montant des sinistres en raison de catastrophes naturelles au cours de l’exercice 21

Irdai a déclaré qu’au cours de l’exercice en cours 2021-2022 également, il a publié des directives aux assureurs pour qu’ils traitent rapidement les réclamations résultant de tels événements.

Les assureurs généraux n’ont réglé qu’un tiers du montant total des sinistres en raison de catastrophes naturelles au cours de l’exercice clos en mars 2021, s’élevant à près de Rs 761 crore, selon les données de l’Irdai.

Les événements catastrophiques dus aux cyclones et aux inondations en 2020-21 ont conduit à la déclaration de 34 304 réclamations d’une valeur de 2 559,10 crores de roupies, selon le rapport annuel 2020-21 de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai).

L’exercice écoulé a été témoin de cyclones tels qu’Amphan, Nisarga et Nivar affectant des États tels que le Bengale occidental, l’Odisha, le Maharashtra, le Gujarat et d’autres États voisins en juin 2020.

Alors que le Telangana, l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Maharashtra ont connu des inondations en octobre de l’année dernière.

Contre un montant de réclamation de 2 559,10 crores de Rs en raison de ces événements catastrophiques, les assureurs généraux ont réglé des réclamations d’une valeur de 760,68 crores de Rs (27 576 réclamations), soit près de 30 % du montant des réclamations.

Des réclamations d’une valeur de 1 705,52 crores de roupies sont en suspens contre un total de 3 428 réclamations, a déclaré Irdai dans son rapport annuel FY21.

Parmi les réclamations réglées au cours de l’année, la plus élevée concernait le cyclone Amphan à Rs 470,94 crore (11 512 réclamations) affectant le Bengale occidental et l’Odisha, suivi des inondations à Telangana (Rs 151,30 crore), le cyclone Nisarga dans le Gujarat et le Maharashtra (Rs 93,03 crore) .

« Dans la majorité des cas, les réclamations sont en suspens en raison du fait que la remise en état des biens n’a pas eu lieu. Il existe également des cas où les documents requis n’ont pas été soumis par l’assuré en raison du verrouillage. Cependant, des paiements sur compte ont été effectués dans plusieurs cas », a déclaré Irdai.

En 2021, les cyclones Tauktae et Yaas ont causé des dommages matériels dans certaines parties du pays.

Irdai a déclaré qu’au cours de l’exercice en cours 2021-2022 également, il a publié des directives aux assureurs pour qu’ils traitent rapidement les réclamations résultant de tels événements.

Au 30 juin 2021, des réclamations d’un montant de 1 351 crores de roupies ont été signalées par 18 194 demandeurs en raison des cyclones Tauktae et Yaas. Sur ce total, des réclamations d’un montant de 38,40 crores de roupies ont été réglées à 6 671 demandeurs, a-t-il déclaré.

L’élimination des réclamations en suspens à différents stades est contrôlée régulièrement par l’Autorité, a-t-elle indiqué dans le rapport.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.