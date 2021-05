Les assureurs se demandent comment rendre les pandémies à nouveau assurables

Quand une grande partie de l’économie mondiale s’est verrouillée l’année dernière, les assureurs, confrontés à des pertes estimées à plus de 100 milliards de dollars dans le monde, ont directement cherché leurs stylos rouges pour couvrir la pandémie de toutes les nouvelles polices commerciales.

Denis Kessler, président-directeur général du réassureur français SCOR, l’a résumé lorsqu’il a déclaré lors d’une récente conférence que le risque de pandémie était comme la guerre.

«Nous excluons la guerre – ce n’est pas assurable», a-t-il dit.

Mais alors que les industries couvrant les voyages et l’hôtellerie, la construction et la fabrication reviennent à une nouvelle normalité, l’énorme demande amène les assureurs à comprendre comment ils peuvent réintégrer le risque de pandémie dans les politiques sans les rendre excessivement chères.

L’industrie du cinéma et de la télévision en est un exemple.

La société américaine SpottedRisk a conçu un modèle basé sur des années de données sur l’environnement politique et économique des lieux de tournage dans 150 pays, ainsi que sur les données d’arrêt du COVID-19 d’un an, pour proposer un mécanisme de tarification pour couvrir le risque d’arrêt de la production. en raison de la pandémie.

«Plus de 20 initiés de l’industrie m’ont dit que cela allait être impossible, mais nous avons trouvé un moyen», a déclaré Janet Comenos, directrice générale de SpottedRisk.

La société, qui a refusé de nommer ses clients, a déclaré que sa police d’assurance avait permis à 19 productions cinématographiques et télévisées indépendantes avec des budgets compris entre 1 et 85 millions de dollars de filmer dans des endroits du monde entier.

La politique SpottedRisk, qui coûte généralement entre 50000 et 80000 dollars pour 1 million de dollars de couverture, aide à combler une lacune à Hollywood où les cinéastes indépendants ont déploré le manque de couverture, et contraste avec la Grande-Bretagne, où un programme gouvernemental visant à permettre la production cinématographique et télévisuelle de aller de l’avant n’a aucune implication de l’assureur.

Alors que les risques de l’industrie cinématographique sont relativement contenus sur des périodes de temps limitées, des industries telles que les compagnies aériennes ont des pertes potentielles beaucoup plus élevées et peuvent s’avérer plus difficiles à assurer, de nombreux assureurs affirmant qu’une couverture étendue ne peut revenir que si les gouvernements fournissent le même type de garantie qu’ils offrent. inondations ou attaques terroristes dans certains pays.

REMODELAGE

Les assureurs ne veulent pas être surpris à nouveau, n’ayant pas réussi à prédire dans quelle mesure les économies du monde entier s’enfermeraient pour supprimer le virus et maintenir les systèmes de santé à flot.

«Notre modélisation capture les infections et la mortalité», a déclaré Robert Muir-Wood, directeur de la recherche chez RMS, société de modélisation des risques.

«Il n’a pas saisi toute la subtilité de la façon dont les gouvernements réagissent, motivée par le nombre de lits vacants en USI (unité de soins intensifs). RMS les prend désormais en compte.

Les réponses du gouvernement signifiaient que, étonnamment, les réclamations au titre de l’assurance crédit commercial, annulation d’événements et interruption d’activité étaient plus élevées que pour l’assurance-vie, selon des sources du secteur, car bon nombre de ceux qui sont décédés peuvent ne pas avoir souscrit d’assurance-vie en raison de leur âge.

«Il y a un an, du côté non-vie, nous n’avions pratiquement aucune compétence en modélisation de pandémie», a déclaré Iwan Stalder, responsable de la gestion de l’accumulation chez l’assureur Zurich (ZURN.S), qui s’est depuis engagé dans la modélisation de scénarios plus larges pour les pandémies.

Rares sont ceux qui ont recommencé à offrir une couverture pandémique pour les polices non-vie, sauf lorsque des événements ont été programmés longtemps à l’avance et des assurances achetées il y a des années, comme les Jeux olympiques.

L’annulation des Jeux olympiques entraînerait une perte «époustouflante» de 2 à 3 milliards de dollars, selon des sources d’assurance.

Au lieu de cela, les assureurs ont demandé de l’aide aux gouvernements.

La Grande-Bretagne, l’Union européenne et les États-Unis envisagent tous des accords dans lesquels la couverture des assureurs commerciaux serait soutenue par des régimes de réassurance gouvernementaux. De tels programmes pourraient être moins coûteux que les renflouements d’entreprises, mais leur élaboration est lente, car les gouvernements sont aux prises avec les problèmes actuels.

DES SOLUTIONS CRÉATIVES

Certains disent que les assureurs commerciaux sont capables de faire plus.

«Le marché privé a la capacité de créer des solutions», a déclaré Rod Fox, PDG du courtier TigerRisk Partners, qui a aidé SpottedRisk à trouver des souscripteurs pour sa politique cinématographique et télévisuelle.

Une autre façon de couvrir le COVID-19 pourrait être de reconditionner le risque de pandémie sous forme de dette au moyen de ce que l’on appelle des titres liés à l’assurance (ILS), en partageant ce risque avec des investisseurs tels que les fonds de pension.

«Il est devenu clair pour nous au début de la pandémie que les modèles qui étaient appropriés avant Covid n’étaient plus appropriés», a déclaré Scott Mitchell, gestionnaire de portefeuille à vie ILS chez le gestionnaire de fonds Schroders.

«Les aspects spécifiques à Covid n’ont tout simplement pas été capturés… les caractéristiques de la maladie et la réponse des gouvernements, et les facteurs politiques impliqués dans cela.»

Schroders a développé de nouveaux types de vie ILS qui prennent en compte des facteurs au-delà des taux de mortalité.

Les assureurs travaillent également sur des polices dites paramétriques. Ceux-ci paient automatiquement un montant spécifié lorsqu’un certain déclencheur est atteint, comme un arrêt du gouvernement.

«Si vous mettez une limite autour de lui, vous pouvez évaluer le risque», a déclaré Greg Medcraft, directeur des affaires financières et des entreprises de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

«Pour les événements à faible probabilité et à fort impact comme le changement climatique, la cybercriminalité, les pandémies, vous devez avoir une nouvelle façon de penser.»

Alors que les pandémies dans leur ensemble sont difficiles à couvrir, certains assureurs ont réussi à découper de petites parties du risque, par exemple en fournissant une assurance voyage pour de courtes périodes ou une assurance médicale supplémentaire pour les patients atteints de coronavirus après leur sortie de l’hôpital.

Mais les assurés devront peut-être accepter plus de frais à l’avenir.

Les entreprises devront probablement montrer aux assureurs qu’elles minimisent leurs risques, par exemple en exigeant un test COVID-19 négatif pour les spectateurs lors d’événements en direct, a déclaré Paula Jarzabkowski, professeur de gestion stratégique à la City University de Londres.

Et pour permettre aux assureurs d’apporter suffisamment de primes pour couvrir le risque de pandémie, une assurance contre les interruptions d’activité peut devoir être obligatoire, comme l’assurance automobile, a-t-elle ajouté.

«Cela garantit que toute personne sujette à un risque éventuel assume un certain niveau de responsabilité à son égard.»