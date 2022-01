Les assureurs-vie privés enregistrent une croissance de 14 % de l’équivalent-prime annuel individuel au cours du troisième trimestre : rapport

Les bons chiffres du troisième trimestre ont été tirés par les ULIP grâce à des marchés des capitaux robustes, des produits de protection et la poursuite de la dynamique des politiques d’épargne.

Les assureurs-vie du secteur privé ont terminé le troisième trimestre sur des bases saines avec une croissance de 14% de l’équivalent annuel des primes individuelles (APE), selon un rapport.

Cela a aidé l’industrie à enregistrer une croissance de 11% entre avril et décembre, selon le rapport de Kotak Institutional Equities Research.

La maison de courtage s’attend à une croissance de 15 à 45% du VNB (valeur des nouvelles affaires ou des nouvelles primes) pour les assureurs cotés au troisième trimestre.

Alors que l’APE individuel des acteurs privés a augmenté de 28% en glissement annuel pour atteindre 15 334,4 crores de Rs au cours du trimestre de décembre 2021, leur APE total a bondi de 29 % à 16 620,6 crores de Rs.

Pour l’industrie, l’APE individuelle totale a augmenté de 20% à 23 340,8 crores de Rs, entraînant une augmentation de l’APE totale de 18% à 27 325,2 crores de Rs au cours du trimestre, selon le rapport.

L’équivalent de prime annuelle (APE) est un calcul de mesure des ventes couramment utilisé par les compagnies d’assurance-vie et correspond à la somme de la valeur totale des primes régulières ou récurrentes plus 10 % de toute nouvelle prime unique souscrite pour l’exercice.

L’APE individuel des acteurs privés a rebondi à 15% en décembre après une croissance de 9% en novembre, pour terminer le troisième trimestre à 14% et neuf mois à 11%, selon le rapport lundi.

Le graphique de croissance a été mené par Max Life, qui a rebondi par rapport aux creux du deuxième trimestre avec un APE individuel à 25 pour cent au troisième trimestre, tandis que SBI Life était globalement conforme à la moyenne du secteur après avoir gagné des parts au trimestre précédent, et HDFC Life est restée en tête à 19 pour cent. cent. Cependant, ICICI Prudential Life était faible et à la traîne malgré une base faible.

Le rapport attribue la dynamique continue de l’épargne hors pair, les fortes ventes ULIP et la poussée probable des produits de protection avant les hausses tarifaires du premier semestre sont probablement une croissance soutenue au cours du trimestre, pour la forte croissance de trois mois à décembre.

HDFC Life continue de dominer le marché avec une croissance globale de l’APE sur deux ans de 17 % en décembre, contre 14 % pour les autres acteurs privés, grâce à une plus forte progression l’année précédente. En revanche, ICICI Prudential Life a continué d’afficher des chiffres faibles en novembre et décembre malgré une base plus basse, son APE individuel a augmenté de 11% en décembre contre 29% pour les acteurs privés.

Selon le rapport, les bons chiffres du troisième trimestre ont été tirés par les ULIP grâce à des marchés des capitaux solides, des produits de protection et la poursuite de la dynamique des politiques d’épargne. Les APE de protection ont augmenté de manière séquentielle, car la somme individuelle non unique assurée a également augmenté, car la plupart des entreprises augmenteront probablement les tarifs de protection à partir d’avril.

La maison de courtage estime que la reprise de l’APE de protection sur une base trimestrielle et la forte demande de produits d’épargne soutiendront probablement la marge VNB, compensant l’impact de la traction sur les ULIP à faible marge.

