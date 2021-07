Les assureurs-vie privés opèrent dans un environnement difficile, déclare Deepak S Parekh

in

Parekh a déclaré que les assureurs-vie ne doivent être tenus responsables que de la limite de gestion des dépenses par le régulateur, Irdai.

Le président de HDFC Life Insurance, Deepak S Parekh, a déclaré lundi que les compagnies d’assurance-vie privées du pays opèrent dans un environnement extrêmement difficile et dynamique et qu’elles devraient investir dans la technologie, les compétences et la distribution, entre autres, pour garder une longueur d’avance.

S’adressant aux actionnaires lors de la 21e assemblée générale annuelle de la compagnie d’assurance-vie, Parekh a déclaré : « Nous nous sommes régulièrement classés parmi les deux meilleures sociétés du secteur privé en termes de primes pour les nouvelles affaires, clôturant l’année (FY21) à Rs 20 110 crore avec une part de marché de 21,5%.

Concernant l’impact de Covid-19, Parekh a déclaré que l’impact global de la deuxième vague sur l’économie indienne devrait être plus doux et largement limité au trimestre de juin. L’activité devrait reprendre au deuxième trimestre. Il a déclaré que l’augmentation de la part de marché était évidemment l’objectif principal de l’entreprise.

Parekh a déclaré que les assureurs-vie ne doivent être tenus responsables que de la limite de gestion des dépenses par le régulateur, Irdai. « Dans ce contexte, nous continuons de nous engager avec le régulateur pour que les assureurs-vie ne soient responsables que d’un seul paramètre, à savoir la limite de gestion des dépenses, plutôt que d’avoir de nombreuses règles sur ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas investir ou dépenser. Cela s’apparenterait au concept d’un TER (total frais ratio) suivi de fonds communs de placement », a-t-il souligné.

