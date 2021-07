Les astronautes de la NASA cultivent de la nourriture épicée dans l’espace

Les astronautes finissant par se lancer dans des missions vers Mars et l’espace lointain devront être capables de faire quelques choses pour imiter la vie sur Terre. Ils devront laver leurs vêtements et cultiver une partie de leur propre nourriture. Cela améliorera la logistique des missions et améliorera leur qualité de vie. La NASA étudie déjà la technologie pour laver les vêtements dans l’espace. Et depuis juin, les astronautes de la Station spatiale internationale font pousser une toute nouvelle récolte. Après avoir testé d’autres plantes lors de phases de recherche précédentes, la NASA a réduit le piment comme une alternative prometteuse pour la culture de nourriture dans l’espace. Dans quatre mois, nous saurons si l’expérience est réussie et si le fruit est sans danger pour la consommation.

Il y a quelques jours, la NASA a annoncé que l’expérience Plant Habitat-04 (PH-04) avait atteint l’ISS. Les graines de piment Hatch sont arrivées à bord de la mission de réapprovisionnement en juin. L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough a lancé l’expérience. Auparavant, il avait aidé à faire pousser de la laitue romaine rouge sur l’ISS. Il a ensuite mangé la nourriture qu’ils ont cultivée dans l’espace avec l’équipage il y a quelques années.

Cultiver de la nourriture dans l’espace est un défi

Une équipe de la NASA sur Terre a désinfecté et planté 48 graines de poivre dans le support scientifique. Ils utilisaient de l’argile pour faire pousser les racines. L’engrais développé pour les poivrons sera libéré dans le conteneur.

Après avoir atteint l’ISS, l’appareil est conçu pour s’insérer dans l’habitat végétal avancé (APH).

“L’APH est la plus grande installation de croissance des plantes de la station spatiale et dispose de 180 capteurs et commandes pour surveiller la croissance des plantes et l’environnement”, a déclaré la chef de projet de PH-04, Nicole Dufour, dans un communiqué. “C’est une chambre de croissance diversifiée, et cela nous permet d’aider à contrôler l’expérience de Kennedy, en réduisant le temps que les astronautes passent à s’occuper des cultures.”

L’installation de traitement de la station spatiale (SSPF) de Kennedy surveillera l’expérience depuis la Terre. Ils contrôleront l’arrosage, l’éclairage LED et d’autres conditions. En septembre, l’équipe cultivera un lot de piments chili sur Terre dans des conditions similaires à celles de la nouvelle nourriture spatiale de l’ISS.

Les poivrons pousseront pendant quatre mois dans l’APH avant que les astronautes ne puissent manger de la nourriture fraîche et épicée. Les poivrons sont comestibles lorsqu’ils sont verts, mais ils deviennent rouges à pleine maturité.

Le plan est que l’équipage mange certains des poivrons dans l’espace, en supposant que les fruits passent les tests de sécurité. Le reste de la récolte atteindra la Terre pour des tests supplémentaires dans les laboratoires de la NASA.

Pourquoi les piments chili ?

La NASA a expliqué avoir évalué plus de deux douzaines de variétés de poivrons dans le monde pendant deux ans. Ils ont choisi le piment NuMex « Española Improved », le nom générique de plusieurs variétés de chili de Hatch, au Nouveau-Mexique.

L’agence spatiale a expliqué que l’un des défis que les astronautes doivent surmonter concerne le stockage. Ils ont besoin de cultures qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace. De plus, ils ont besoin de plantes qui ne nécessitent pas de traitement intensif.

Les poivrons contiennent des nutriments et des doses élevées de vitamine C, peut-être même plus élevées que la vitamine C dans certains agrumes. Leur aspect coloré pourrait également avoir un effet bénéfique sur la santé psychologique des astronautes. Quant à leur piquant, la NASA a expliqué que les membres d’équipage pourraient perdre une partie de leur odorat et de leur goût dans l’espace. C’est pourquoi la nourriture épicée peut être utile dans l’espace.

Les chercheurs de la NASA veulent également mesurer la qualité de la nourriture spatiale. Ils recueilleront les commentaires de l’équipage sur la saveur et la texture. Ils compareront les piments spatiaux à la culture témoin sur Terre.

