Les astronomes célèbrent le déploiement du miroir du télescope Webb

Bill Ochs et John Durning de la NASA se cognent les poings pour célébrer au Space Telescope Science Institute après le déploiement du télescope spatial James Webb. (Photo NASA / Bill Ingalls)

Deux semaines après son lancement à Noël, le télescope spatial James Webb de la NASA a fini de se dérouler aujourd’hui, ravissant les astronomes dans le processus.

Le déploiement du miroir primaire à 18 segments et 21,3 pieds de large de JWST a marqué la fin de la partie la plus risquée de la mission du télescope de 10 milliards de dollars.

Il se trouve encore à plus de 300 000 milles de sa destination, un point d’équilibre gravitationnel connu sous le nom de L2 qui se trouve à un million de milles de la Terre. Il doit encore affiner l’orientation des segments d’or et de béryllium du miroir et refroidir ses instruments à une température de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les contrôleurs de mission du Space Telescope Science Institute ont pu détecter près de 300 points de défaillance potentiels sans accroc.

« Nous avons un observatoire JWST entièrement déployé », a déclaré Paul Reynolds de Northrop Grumman, qui dirigeait l’équipe des opérations de déploiement de la mission, lors d’une webdiffusion largement regardée.

JWST est conçu pour être 100 fois plus sensible que le télescope spatial Hubble, vieux de 32 ans, qui approche de la fin de sa durée de vie plus longue que prévu. Une fois que JWST commencera ses opérations scientifiques, dès mai, il devrait apporter de nouvelles révélations sur des mystères allant de l’habitabilité des planètes extraterrestres à la nature des trous noirs et des quasars, en passant par les origines de l’univers.

Le déploiement du miroir d’aujourd’hui, après des années de retards de développement et des dépassements de coûts de plusieurs milliards de dollars, a été salué comme un succès retentissant par les astronomes sur le terrain ainsi que par les hauts responsables de la NASA.

« La NASA est un endroit où l’impossible devient possible », a déclaré Bill Nelson, l’administrateur de l’agence.

Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l’exploration à l’Agence spatiale européenne, est revenu sur les aphorismes de guerre de Winston Churchill pour décrire le moment. « Pour citer M. Churchill, ce n’est pas la fin », a tweeté McCaughrean. « Ce n’est même pas le début de la fin. Mais c’est peut-être la fin du commencement. Il reste cinq mois de refroidissement, d’alignement et de mise en service, un travail acharné pour les équipes impliquées, avant que la science ne commence. Mais aujourd’hui, c’est un grand pas.

Il a fallu deux semaines pour déplier le miroir primaire – et les autres composants de JWST, y compris un pare-soleil et le montage du miroir secondaire – car le télescope était trop grand pour tenir dans sa configuration entièrement déployée à l’intérieur du cône avant de la fusée européenne Ariane 5 sur laquelle il a été lancé.

Le pare-soleil, composé de cinq couches de plastique à revêtement ultra-mince, a dû être déployé dans l’espace pour protéger le télescope du rayonnement solaire, dans ce qui était considéré comme la partie la plus risquée du déploiement. Ensuite, les côtés gauche et droit du télescope devaient être dressés et verrouillés comme les côtés d’une table à abattants. Le côté gauche a été mis en place vendredi, et le côté droit a été pris en charge aujourd’hui.

« Ce fut sans doute le programme de déploiement le plus difficile jamais réalisé par la NASA », a déclaré l’ingénieur des systèmes de mission de la NASA, Mike Menzel, lors d’un briefing post-déploiement au Space Telescope Science Institute de Baltimore.

L’équipe de mission avait élaboré des plans d’urgence pour les problèmes potentiels, y compris une procédure pour déplacer le vaisseau spatial dans l’espace si nécessaire. Mais aucun de ces plans n’a dû être utilisé.

« Ce n’était pas aussi facile qu’il n’y paraît, mais la facilité que vous avez vue… n’est qu’un hommage aux gens », a déclaré Bill Ochs, chef de projet de la mission. « Nous avons passé en revue ce que je pense maintenant être la bonne quantité de tests, la bonne quantité d’audits techniques, la bonne quantité d’ajustements à la conception. »

Avant le lancement, les chefs de mission ont déclaré que JWST serait confronté à 344 points de défaillance uniques potentiels. Et parce que le télescope était destiné à fonctionner bien au-delà de l’orbite terrestre, il n’y aurait aucune possibilité d’envoyer une équipe de réparation pour réparer les défauts, comme ce fut le cas pour Hubble.

Bien que la partie la plus risquée de la mission soit terminée, certains risques subsistent. Le vaisseau spatial devra tirer ses propulseurs le 23 janvier pour s’installer sur son orbite autour du point d’équilibre gravitationnel L2, puis s’installer dans une routine pour les années à venir.

« Il y a 49 défaillances ponctuelles sur les 344 d’origine qui ne sont pas retirées et ne le seront pas pendant la durée de la mission », a déclaré Menzel. « Ces 49 sont typiques de toutes les missions – des choses comme des réservoirs de propulsion. »

La bonne nouvelle est que les choses se sont étonnamment bien passées jusqu’à présent. Si bien, en fait, que le télescope a suffisamment de propulseur excédentaire pour durer beaucoup plus longtemps que ses cinq à dix ans de fonctionnement initialement prévus.

« En gros, c’est environ 20 ans de propulseur », a déclaré Menzel.