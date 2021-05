Les astronomes cherchent à s’échapper des satellites aveuglants d’Elon Musk: un télescope dans un cratère sur la Lune | Vie

Nous avons déjà des télescopes sur Terre, dans l’espace, et peut-être bientôt sur la Lune … construits par des robots.

Les astronomes escaladent les murs à cause de Satellites Elon Musk. Et comme la science ne peut pas se faire correctement depuis la Terre, nous devrons aller sur la Lune …

Starlink, la société de satellites d’Elon Musk, a mis plus de 1000 satellites dans l’espace pour amener Internet à travers le monde, et dans les mois à venir, elle compte atteindre le nombre de plus de 12 000 satellites.

Ces émetteurs se déplacent groupes de dizaines de satellites en un seul fichier, appelées constellations. Malheureusement, ces constellations reflètent la lumière et causent de véritables maux de tête aux astronomes car elles déforment leurs mesures.

Elon Musk a reconnu le problème et a déclaré qu’ils testaient des matériaux moins réfléchissants, mais qu’ils ne se présentaient pas pour le moment.

C’est une limitation qui s’aggravera avec le temps, étant donné qu’Amazon et d’autres entreprises veulent également mettre des milliers de satellites en orbite.

Les astronomes recherchent donc des solutions aussi évidentes que compliquées: placer des télescopes sur la lune, hors de portée des satellites aveuglants d’Elon Musk et compagnie. Avec l’avantage supplémentaire que la Lune agirait comme un bouclier contre les ondes radio de la Terre.

Le projet le plus avancé est Télescope radio du cratère lunaire (Radio Telescope in Lunar Crater), qui a récemment reçu une subvention de 500 000 $ de la NASA, et est déjà en phase 2. Le plus spectaculaire est qu’il ne sera pas construit par des astronautes, mais par des robots. Robots DuAxel que vous pouvez voir dans cette vidéo:

Le robot DuAxel de la NASA a la capacité de se diviser en deux, de sorte qu’une moitié descend à travers les cratères, tandis que l’autre le tient.

Le projet LCRT veut construire un télescope dans un cratère sur la Lune. Serieuse un radiotélescope de 1 km de large à l’intérieur d’un cratère de 3 km. Les robots DuAxel prolongeraient une grille de câbles pour construire l’antenne télescopique, comme on peut le voir sur cette image:

C’est une idée spectaculaire, mais il reste encore plusieurs années de développement à faire, puisque le projet est en phase de conception. Au moment où ils conçoivent la façon de créer ce réseau de câbles, en utilisant des robots. Et ce n’est pas du tout facile.

L’objectif du premier télescope lunaire sera d’explorer «l’âge sombre de l’espace», comme l’explique la NASA dans le communiqué de presse. C’est ce qu’on appelle une période qui a duré quelques centaines de millions d’années après le Big Bang, mais avant que les premières étoiles ne clignotent et n’apparaissent.

Jusqu’à ce genre de télescopes lunaires devenu réalité, les astronomes devront continuer à jongler pour éviter que les satellites commerciaux n’inondent le ciel.