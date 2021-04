Les astronomes découvrent 12 quasars rares qui peuvent résoudre le mystère de l’expansion de l’univers

Enthousiasmé par la découverte faite par les scientifiques, les scientifiques et les chercheurs de ARIES, Nainital a commencé à rechercher de nouvelles observations de quasar avec l’aide du propre observatoire optique Devasthal (DOT) de 3,6 m de l’institut. (Crédit: Twitter / Agence spatiale européenne)

Dans une révélation majeure, un ensemble d’astronomes internationaux a pu découvrir 12 quasars rares, chacun d’entre eux offrant quatre images quadruples uniques et distinctes communément appelées la croix d’Einstein. La découverte est très importante car elle a le potentiel d’améliorer la compréhension des scientifiques sur l’expansion de l’univers et de percer d’autres mystères entourant la matière noire, a rapporté l’Indian Express.

Le groupe de scientifiques qui a découvert les quasars comprend également une étudiante indienne en doctorat Priyanka Jalan. Les scientifiques qui ont été associés au groupe de travail Gaia sur les lentilles gravitationnelles (GraL) ont combiné plusieurs télescopes et les observations qui en ont résulté ont confirmé la découverte. Il est pertinent de comprendre que la première image de quasar est apparue en 1985 et que depuis lors, les scientifiques du monde entier n’ont pu identifier que 50 de ces quasars. Avec la découverte de 12 nouveaux quasars par les scientifiques cette fois, le nombre de quasars a augmenté de près de 25% en une seule fois.

Que sont les quasars?

Les quasars sont des galaxies éloignées de l’univers qui se composent de trous noirs plusieurs fois plus grands que le Soleil et entourés d’une épaisse matière gazeuse. En plus de nous aider à déterminer l’évolution des galaxies et à comprendre le taux d’expansion de notre univers. Priyanka Jalan, étudiante en doctorat à l’Institut de recherche Aryabhatta des sciences d’observation (ARIES) de Nainital, a déclaré à l’Indian Express que les découvertes de plus de quadruples de quasars peuvent aider les scientifiques à calculer le taux d’expansion de notre univers. Jalan a également déclaré que le plus proche parmi les 12 quasars nouvellement découverts était celui situé à 5000 méga parsecs.

Enthousiasmé par la découverte faite par les scientifiques, les scientifiques et les chercheurs de ARIES, Nainital a commencé à rechercher de nouvelles observations de quasar avec l’aide du propre observatoire optique Devasthal (DOT) de 3,6 m de l’institut.

