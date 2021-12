Les astronomes découvrent de rares éruptions géantes du magnétar plusieurs ordres plus élevés que le Soleil

La recherche a été menée par des astronomes de l’Institut de recherche Aryabhatta des sciences observationnelles, Nainital, et d’instituts en Norvège et en Espagne.

Une équipe d’astronomes nationaux et internationaux a trouvé des indices d’éruptions géantes et extrêmement rares se produisant aussi longtemps que 3,5 millisecondes et a sa genèse à partir d’une étoile magnétique située à 13 millions d’années-lumière. Le rapport de l’éruption a été publié dans Nature et s’est produit le 15 avril 2020. L’évent unique a libéré une énergie aussi énorme que ce que le Soleil émet en un lakh d’années.

La recherche a été menée par des astronomes de l’Institut de recherche Aryabhatta des sciences observationnelles, Nainital, et d’instituts en Norvège et en Espagne.

Que sont les magnétars et comment ils éclatent

Les magnétars sont des étoiles isolées à plusieurs années-lumière et possèdent des champs magnétiques intenses. Lorsqu’elles éclatent, elles éclatent sous la forme d’éruptions intenses comme des impulsions de rayons X transitoires plusieurs crans plus hautes que celle du Soleil. Même les magnétars les plus inactifs sont des milliers de fois plus brillants que le Soleil. Environ 30 magnétars ont été découverts dans notre galaxie, la Voie lactée.

L’éruption récemment identifiée provenait d’un magnétar nommé GRB2001415.

Les magnétars sont témoins de tremblements d’étoiles au niveau de sa croûte en raison d’un environnement très instable dû à leurs magnétosphères. L’instabilité forme également des ondes d’Alfven familières à l’intérieur du Soleil et l’interaction de plusieurs ondes d’Alfven libère des énergies massives, entraînant des éruptions géantes qui durent quelques millisecondes.

Qu’a révélé la détection des éruptions

Alberto J Castro-Tirado, scientifique à l’Instituto de Astrofísica de Andalucía, Espagne et auteur principal du rapport, a déclaré que les observations ont révélé que les éruptions peuvent avoir lieu pendant environ des dizaines de microsecondes et peuvent être beaucoup plus rapides que les transitoires astrophysiques extrêmes. La découverte des éruptions est encore plus importante car GRB2001415 trouvé dans un groupe de galaxies sculpteur est l’éruption magnétar la plus éloignée trouvée à ce jour.

Shashi Bhushan Pandey, l’un des co-auteurs de l’étude et astronome à ARIES, a déclaré que la détection d’éruptions de magnétars en dehors de la Voie lactée est rare.

La détection a été rendue possible par le moniteur d’interactions atmosphère-espace (ASIM) de la Station spatiale internationale et sa vaste zone d’efficacité et des scientifiques travaillant avec des analyses de données complexes. Grâce à cela, les scientifiques comprendront comment les contraintes magnétiques se forment autour des étoiles à neutrons, ont déclaré les chercheurs.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.