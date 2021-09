Les astronomes indiens observent les plus grands signaux non rythmiques jamais émis par des pulsars millisecondes ; Anticiper un événement cosmique plus important

in

Pulsar milliseconde : Les astronomes indiens auraient observé un flux de signaux désynchronisés. Les signaux émergent d’un pulsar milliseconde et indiquent un grand événement non détecté qui pourrait avoir eu lieu dans l’Univers, selon un rapport d’IE. Les observations ont été faites par 40 astronomes dans le cadre de l’Indian Pulsar Timing Array ou InPTA, à l’aide d’un uGMRT ou d’un radiotélescope géant à ondes métriques amélioré. Il a été conclu que le rythme des signaux ainsi que le comportement de l’horloge étaient anormaux.

Selon le rapport, les pulsars sont de la matière stellaire dense et morte. Cette matière a des rotations ultra rapides au cours desquelles elle envoie des signaux radio flash. Ces signaux sont émis à intervalles de temps fixes sous forme de flashes. Pour cette raison, les pulsars agissent comme les horloges cosmiques de l’Univers.

L’aberration, cependant, a été remarquée par les astronomes, y compris des scientifiques chevronnés, dans les flashs radio que PSR J1 713+0747 émettait, et les observations ont été faites en avril et mai.

Le rapport citait les scientifiques disant que cet événement marquait le plus grand changement jamais observé dans une horloge pulsar. Les pulsars millisecondes sont connus pour leur stabilité de comportement et sont donc utilisés pour la détection d’ondes gravitationnelles ultra-basse fréquence nanohertz (nHz), ajoute le rapport.

L’InPTA est notamment impliqué dans la réalisation d’observations pour détecter de telles ondes gravitationnelles insaisissables.

Cependant, les scientifiques ne comprennent pas grand-chose à propos de cet événement. Le rapport les a cités comme disant qu’ils suivaient en permanence cet objet et feraient plus d’observations en utilisant l’uGMRT afin que d’autres données puissent être obtenues. Plus de données d’observation seraient nécessaires pour mieux comprendre cet événement inattendu.

