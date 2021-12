Les astronomes ont découvert un groupe massif de planètes voyous sans étoile

L’espace est un endroit froid et sombre, et parfois nous nous souvenons à quel point il peut être froid et sombre. Grâce à de nouvelles recherches publiées dans Nature Astronomy cette semaine, nous savons maintenant que les astronomes ont découvert un groupe de jusqu’à 170 planètes voyous flottant librement dans l’espace. Les planètes voyous, ou mondes voyous, sont essentiellement des planètes qui n’orbitent pas autour d’une étoile. Ainsi, ils flottent sans but dans l’espace sans aucune trajectoire d’orbite de conduite. Les données de l’étude sont basées sur de nouvelles images de l’Observatoire européen austral. Une fois complètement décodé, cela pourrait nous donner un peu plus d’informations sur la taille réelle de notre galaxie.

Des planètes voyous errent sans but dans l’espace

Source de l’image : Denis Rozhnovsky/Adobe

Les chercheurs n’ont pas confirmé que les 170 découvertes sont des planètes. Cependant, ils disent qu’il pourrait y avoir des milliards de planètes voyous flottant à travers la Voie lactée.

Selon un communiqué de presse, les planètes voyous sont parmi les objets cosmiques les plus insaisissables que nous ayons trouvés dans l’espace. Parce qu’ils sont si gros et qu’ils ne sont proches d’aucune sorte d’étoile, ils sont plus difficiles à détecter. En fait, ils sont si difficiles à détecter que l’équipe a dû utiliser des données capturées au cours des 20 dernières années pour en découvrir autant.

« Nous ne savions pas à combien nous attendre et sommes ravis d’en avoir trouvé autant », a déclaré Núria Miret-Roig, astronome au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, en France et à l’Université de Vienne, en Autriche, dans le communiqué de presse.

« Nous avons mesuré les minuscules mouvements, les couleurs et les luminosités de dizaines de millions de sources dans une vaste zone du ciel. Ces mesures nous ont permis d’identifier en toute sécurité les objets les plus faibles de cette région, les planètes voyous. »

Les chercheurs disent qu’ils ont découvert au moins 70 nouvelles planètes voyous en utilisant les données. Cependant, il y a une possibilité de jusqu’à 170 sur la base des observations qu’ils ont faites.

Pourquoi les mondes commencent à flotter librement dans l’espace

Source de l’image : NASA

Selon les astronomes, les planètes voyous peuvent naître comme des planètes vierges, ou elles peuvent être expulsées de leurs orbites. Les expulsions se produisent lorsque l’étoile se détériore et finit par mourir, laissant les planètes sans rien en orbite. D’autres mondes voyous sont créés par la création de systèmes qui ne peuvent pas former une étoile. Lorsque cela se produit, les planètes deviennent voyous et commencent à errer sans but dans l’obscurité de l’espace.

Le nombre exact de mondes voyous trouvés dans toute la Voie lactée est inconnu. Et les chercheurs s’efforcent de déterminer complètement la valeur des données qu’ils ont récemment utilisées. L’idée que des milliards de corps planétaires massifs pourraient simplement flotter librement dans l’espace est encore une autre chose intrigante à propos de l’obscurité froide qui entoure notre monde.