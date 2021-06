Les astronomes ont découvert une nouvelle planète avec une similitude importante avec la Terre – .

Les découvertes d’exoplanètes n’étaient qu’un rêve pour les scientifiques, mais la nouvelle technologie des télescopes et des techniques d’observation plus avancées ont rendu la tâche de trouver des planètes en dehors de notre système solaire plus facile que jamais. En fait, tant de nouvelles exoplanètes sont découvertes ces jours-ci que les scientifiques doivent choisir celles qui ont le plus besoin d’être étudiées, car il n’y a tout simplement pas assez d’yeux pour tout le monde.

Aujourd’hui, une équipe internationale massive d’astronomes et d’autres scientifiques a révélé la découverte d’une exoplanète particulièrement intéressante qui ne manquera pas d’attirer beaucoup d’attention. Elle s’appelle TOI-1231b, et elle orbite autour d’une étoile beaucoup plus froide que notre propre Soleil. L’étoile, nommée NLTT 24399, est une naine rouge, donc bien que TOI-1231b soit beaucoup plus proche de son étoile que la Terre ne l’est du Soleil, la planète est en fait similaire en température, et on pense qu’elle a une atmosphère robuste qui garantit l’avenir étude.

La planète est appelée « sous-Neptune », ce qui signifie qu’elle est plus petite que Neptune mais plus grande que la Terre. On ne pense pas que ce soit un monde principalement rocheux, donc ce n’est pas considéré comme une Super Terre, mais son atmosphère pourrait quand même fournir des informations très utiles pour les scientifiques.

« La faible densité de TOI 1231b indique qu’elle est entourée d’une atmosphère substantielle plutôt que d’être une planète rocheuse. Mais la composition et l’étendue de cette atmosphère sont inconnues », a déclaré Diana Dragomir, co-auteur de l’ouvrage, dans un communiqué. « TOI1231b pourrait avoir une grande atmosphère d’hydrogène ou d’hydrogène-hélium, ou une atmosphère de vapeur d’eau plus dense. Chacun d’eux indiquerait une origine différente, permettant aux astronomes de comprendre si et comment les planètes se forment différemment autour des naines M par rapport aux planètes autour de notre Soleil, par exemple. Nos prochaines observations HST commenceront à répondre à ces questions, et JWST promet un examen encore plus approfondi de l’atmosphère de la planète.

TOI-1231b a été retrouvé en partie grâce à la taille de son étoile. Lorsqu’ils scrutent profondément dans l’espace, les scientifiques trouvent beaucoup plus facile de repérer des planètes en orbite autour d’étoiles plus petites en raison de l’influence que les planètes ont sur les étoiles elles-mêmes. Dans le cas d’une planète sous-Neptune en orbite autour d’une petite étoile naine rouge froide, la planète projette une grande ombre en passant devant son étoile, de notre point de vue. Cela permet à des instruments comme le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA de repérer de tels mondes avec une plus grande précision.

Comprendre comment les planètes et leurs atmosphères se forment autour de différents types d’étoiles est vital si nous espérons un jour explorer le cosmos à la recherche de vie, de mondes semblables à la Terre et de planètes où nous pourrons peut-être nous installer. Des découvertes comme celle-ci sont des étapes vers cet avenir, même si aucun d’entre nous ne sera en vie pour le voir.

