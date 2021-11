Les astronomes ont découvert une planète où une année complète dure 16 heures

Les astronomes ont découvert une nouvelle planète en dehors de notre système solaire qui orbite autour de son étoile en seulement 16 heures.

La chasse continue aux planètes au-delà de notre système solaire a abouti à plus de 4 000 découvertes de mondes lointains. Certaines de ces nouvelles planètes orbitent autour d’étoiles situées à des milliers d’années-lumière de la Terre. Les mondes trouvés incluent des planètes semblables à Neptune, ainsi que des géantes gazeuses massives plus comme notre Jupiter. Les scientifiques ont même trouvé des mondes semblables à la Terre. La dernière découverte, cependant, est un gaz « Jupiter chaud » différent de tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.

Un an sur cette planète ultra-chaude passe en 16 heures

Planète rouge dans l’espace sur fond noir. Source de l’image : nik_gru/Adobe

Au cours des dernières années, les astronomes ont découvert un certain nombre de « Jupiters chauds ». Ces planètes sont similaires à notre propre géante gazeuse ; cependant, ils orbitent autour de leurs étoiles en moins de 10 jours.

Le plus récemment découvert est appelé « Jupiter ultra chaud », car la surface de la planète est censée atteindre plus de 3 500 Kelvin, soit près de 6 000 degrés Fahrenheit. C’est presque aussi chaud qu’une petite étoile. Les scientifiques ont nommé la planète TOI-2109b, et c’est la deuxième planète la plus chaude que nous ayons découverte jusqu’à présent.

Ce qui rend vraiment cette géante gazeuse si intéressante, c’est le fait qu’elle orbite autour de son étoile en 16 heures. Cela signifie qu’une année entière passe en moins d’un jour terrestre normal. Les scientifiques pensent que la planète pourrait être sa désintégration orbitale. Essentiellement, il tourne lentement autour de son étoile, se rapproche de plus en plus, jusqu’à ce qu’un jour il s’écrase dessus.

A la découverte de la nouvelle planète

Planètes du système solaire dans le contexte d’une galaxie spirale dans l’espace. Éléments de cette image fournis par la NASA. Source de l’image : Denis Rozhnovsky/Adobe

Le satellite Transiting Exoplanet Survey (TESS) de la NASA, une mission dirigée par le MIT, a découvert la planète ultra-chaude. La découverte a été publiée mardi dans l’Astronomical Journal. L’article détaille la découverte, ainsi que tout ce que les scientifiques ont découvert jusqu’à présent.

Ian Wong, l’auteur principal de la découverte, dit que nous pourrons peut-être dire comment la planète se rapproche de son étoile dans un ou deux ans. Malgré la rapidité avec laquelle il se dirige vers l’étoile, Wong dit que nous ne le verrons pas tomber dans l’étoile de notre vivant. Au lieu de cela, Wong et ses collègues pensent que cela prendra encore 10 millions d’années, et même alors, cela pourrait encore être à une certaine distance de l’étoile.

Le satellite TESS de la NASA a commencé à observer le TOI-2109 en mai 2020. Il est situé dans la partie sud de la constellation d’Hercule. C’est à environ 855 années-lumière de la Terre. C’est le 2 109e objet d’intérêt découvert par le satellite TESS. Le vaisseau spatial a passé un mois à mesurer la lumière de l’étoile, ainsi que les transits. Les transits sont des baisses périodiques de la lumière des étoiles que les scientifiques utilisent pour indiquer qu’une planète passe devant l’étoile. Ces données ont confirmé que l’étoile héberge un objet qui transite autour d’elle toutes les 16 heures.