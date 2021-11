Les Astros 2021 étaient une bonne équipe. Mais ils devaient être grands.

Je vais vous confier un secret. Si nous remplacions environ 80% de l’analyse du baseball en séries éliminatoires par l’expression « la merde arrive », nous aurions probablement une comptabilité plus honnête et plus précise du sport. Passé le premier tour des séries éliminatoires, pratiquement toutes les équipes restantes sont assez bonnes pour tout gagner. Ils ont tous pris des décisions judicieuses sur leur liste, ont survécu à des blessures gênantes et ont rebondi dans le torrent de fortune qui sculpte le récit d’une saison à partir de roches brutes.

Chaque décision, des appels au niveau du pitch aux changements de pitch en passant par la construction de la liste, est examinée dans les moindres détails lorsqu’un championnat est en jeu. Mais cette fin d’année, il n’y a pas de confort dans le processus, seulement dans les résultats.

Pourquoi les Astros ont-ils perdu les World Series ? En termes simples, c’est un match à somme nulle, et ils se sont heurtés à une équipe d’Atlanta qui venait de pulvériser les Brewers et de dépasser les Dodgers. Les Braves ont obtenu des coups sûrs au bon moment; vous ne trouverez jamais un tournant plus clair dans la série que leurs coups de circuit consécutifs dans la septième manche du match 4. Et ils ont tiré des performances de lanceur héroïques du canapé pour toutes les séries: l’offre sans coup sûr d’Ian Anderson dans le match 3 , Kyle Wright dansant entre les gouttes de pluie dans le match 4, Max Fried rebondissant de la quasi-amputation de son pied pour arrêter Houston lors de la première manche du match 6.

Les Astros, quant à eux, ont laissé la porte ouverte. Framber Valdez, ancien non de Houston. 1 partant, a terminé la série avec une MPM de 19,29. Le reste des partants des Astros ont été si courts lors de leurs sorties que le manager Dusty Baker a dû lancer la recrue Luis Garcia sur un court repos dans le match 6. Et dans la troisième manche, Garcia a accroché une balle de rupture à Jorge Soler qui, apparemment inconscient Le siège des vols spatiaux habités de la NASA est à Houston, les missions sont lancées depuis la Floride – mettez la balle en orbite.

Alex Bregman a subi une blessure au poignet et est allé 2 pour 21, tout en ressemblant à un homme avec un seul bras qui fonctionne. Carlos Correa, dans peut-être ses derniers matchs pour la franchise qu’il est venu définir, n’a eu qu’un seul coup sûr en six matchs. Yordan Álvarez, qui était en feu tout au long de l’ALCS, est allé 2 pour 20 dans les World Series. Et l’infraction de la ligne de conga de marque des Astros a disparu; ils ont été un étonnant 1 pour 22 avec des coureurs en position de marquer lors de quatre défaites, y compris le match 6, lorsque non pas un mais deux ballons au milieu se sont transformés en doubles jeux écrasants.

Bref, les Astros ont été dominés. Les Braves ont mieux frappé, ont mieux lancé et ont eu un meilleur timing. Ce n’est pas vraiment une question d’effort ou de planification – il n’est pas non plus raisonnable de s’attendre à ce que les Astros aient un joueur de troisième but de rechange de qualité Bregman qui traîne au cas où l’original se blesserait. C’est juste du base-ball.

Mais au-delà du fatalisme cruel des séries éliminatoires, il y a une question légitime : y a-t-il quelque chose que les Astros auraient pu faire différemment, des fissures dans les fondations qu’ils auraient dû consolider, qui aurait pu aboutir à un résultat différent ?

Les Astros 2021 étaient une grande équipe; ils ont remporté 95 matchs, pris l’AL West sans transpirer et ont eu une course assez facile à travers les deux premiers tours d’après-saison pour remporter le fanion. Mais en termes de talent, cette incarnation de l’équipe est un pas en arrière par rapport au club qui a remporté 100 matchs trois années de suite de 2017 à 2019.

Quelle est la différence entre une équipe à 95 victoires et une équipe à 107 victoires ? A un niveau, rien. Les Astros de cette année avaient une excellente formation, une bonne défense, un bon lanceur de départ et un très bon enclos des releveurs qui ne s’est approfondi qu’après les acquisitions de mi-saison de Phil Maton et Kendall Graveman.

Mais les Astros 2017-19 avaient deux choses que le club de cette année n’avait pas : un banc profond et au moins un lanceur partant as.

Au début de cette série de trois saisons, le manager de l’époque, AJ Hinch, a déplacé les joueurs pour s’adapter aux matchs et a effectué fréquemment des remplacements défensifs. Jake Marisnick et Derek Fisher ont apporté de la vitesse sur le banc. Evan Gattis avait une puissance sérieuse du côté droit. Mais ces séries éliminatoires, avec le banc déjà raccourci à la quasi-inutilité par le personnel de 13 lanceurs de l’équipe, Dusty Baker avait peu d’options, en particulier après que le receveur gaucher Jason Castro soit entré sur la liste COVID.

Jose Siri et Chas McCormick – tous deux droitiers rapides avec des problèmes de puissance et de swing-and-miss – se sont rendus inutiles. Aledmys Díaz est également un frappeur droitier, au mieux un frappeur moyen ; il n’a frappé que sept fois tout au long des séries éliminatoires. Marwin Gonzalez, un attaquant qui a frappé .199 cette saison régulière, a souvent été le premier choix de Baker pour les frappes serrées. Les choses sont devenues si désastreuses que dans le cinquième match, Zack Greinke a été appelé à tirer un coup sûr, et à son crédit et à celui de Baker, il a célibataire. Cette unité n’offrait aucune possibilité de peloton et aucune menace offensive réelle; il s’agissait de survivre assez longtemps pour remettre José Altuve dans l’assiette.

Alors que l’offensive de Houston a déçu tout au long de la série, elle avait également peu de marge d’erreur. Dans les World Series 2019, le départ le plus court par un lanceur de Houston a été la performance de 4 2/3 de Greinke dans le match 3. Greinke et Justin Verlander ont chacun lancé 11 manches dans cette série; Gerrit Cole a lancé 14. En 2021, le départ en cinq manches de José Urquidy dans le match 2 a été le seul cas où un partant de Houston s’est qualifié pour une victoire ; personne d’autre n’a lancé plus de quatre manches.

Même en 2017, malgré toutes les discussions sur Hinch faisant sa rotation à la volée, les partants d’Astros ont réussi cinq manches dans cinq des sept matchs de la Série mondiale. Verlander et Dallas Keuchel ont mené les Astros à travers les deux premiers tours de ces séries éliminatoires juste pour aller aussi loin.

La rotation des Astros 2021 était très bonne. Ce groupe s’est classé troisième dans l’AL en ERA-, deuxième en victoires au-dessus de la moyenne et cinquième en fWAR. Mais c’était égalitaire, ce qui est une faiblesse en séries éliminatoires, alors que les Rangers et les Royals ne sont pas au programme et que chaque balle en jeu pourrait mettre fin à la saison. Cette année, 129 lanceurs ont lancé 100 manches ou plus, et sept d’entre eux étaient des Astros. Le classement le plus élevé de ceux dans K% était Cristian Javier, qui était dans l’enclos des releveurs des World Series. Le seul autre Astro dans le top 30 était Lance McCullers Jr., qui s’est contracté un muscle dans son bras lanceur dans l’ALDS et n’a pris aucune part au reste des séries éliminatoires. Garcia s’est classé 36e, Valdez 74e, Urquidy 80e, Jake Odorizzi 84e et Greinke 115e.

De 2017 à 2019, les Astros pouvaient toujours faire appel à une combinaison de Verlander, Cole, Greinke, Keuchel et Charlie Morton, mais maintenant ces gars sont soit vieux, blessés ou portent d’autres uniformes. L’équipe de cette année avait plus de lanceurs partants au-dessus de la moyenne qu’elle ne pouvait en utiliser, mais personne ne pouvait plonger profondément dans les matchs et inverser une série par lui-même. Valdez semblait pouvoir être ce gars après son début dominant dans le cinquième match de l’ALCS, mais Atlanta l’a mis en pièces dans les World Series, et c’est à ce moment-là que les choses ont finalement tourné.

Bien sûr, l’image semble beaucoup plus claire avec le recul. Si Valdez ou Garcia avaient atteint leur potentiel, personne ne parlerait de la rotation des Astros comme d’une faiblesse. Si les blessures n’avaient pas relégué Greinke dans l’enclos des releveurs et mis complètement McCullers hors de combat, nous n’avons pas cette conversation. Bon sang, Verlander est toujours techniquement dans les livres de Houston – imaginez s’il avait été en bonne santé au lieu de récupérer après l’opération de Tommy John.

De plus, ce n’est pas comme si les as avaient fait une grande différence pour les autres équipes en séries éliminatoires. Nous sommes à 19 mois dans une réimagination bizarre et déclenchée par une pandémie de la formation des lanceurs; à peu près tous les lanceurs ressentent les effets d’une montée en puissance de 60 matchs en 2020 à 162 en 2021. Même si les Astros ont raté Cole en octobre, il a participé à ces séries éliminatoires et préférerait probablement que tout le monde oublie son bref joker. camée. Les Dodgers ont présenté une rotation complète de candidats Cy Young dévorants: Max Scherzer, Julio Urías, Walker Buehler et Clayton Kershaw. Et à la fin de la saison, Kershaw s’était blessé, Scherzer avait été gazé et la course des Dodgers pour remplir les manches avait laissé Urías et Buehler sous leur meilleur niveau. Les Braves ont eu encore moins de problèmes avec LA qu’avec Houston.

Tout cela pour dire ceci : il n’y a pas de méthode infaillible de consolidation d’équipe au baseball. Il n’y a pas de chemin garanti vers la victoire. Chaque équipe a des faiblesses.

Mais la différence entre une équipe à 95 victoires et une équipe à 107 victoires réside dans le nombre et la gravité de ces faiblesses. À chaque fois qu’un nouveau champion est couronné, nous tombons sur nous-mêmes en essayant d’extrapoler une leçon, quelque chose que les 29 autres clubs pourraient copier. Les Braves avaient le pire bilan de toutes les équipes en séries éliminatoires. À la fin de la saison, ils avaient essentiellement deux lanceurs partants et demi en bonne santé, et l’élément le plus crucial du club, le champ extérieur, avait remplacé un des cinq meilleurs joueurs du match par un groupe de gars que le directeur général Alex Anthopoulos a ramassés pour des cacahuètes.

Il est très facile de regarder cette liste et de penser que la clé est simplement d’entrer dans les séries éliminatoires d’une manière ou d’une autre, de basculer le commutateur au bon moment et de ne pas trop s’inquiéter de la saison régulière.

Mais je regarde les Astros et je prends la leçon inverse. Les séries éliminatoires sont imprévisibles, alors pourquoi laisser quelque chose au hasard que vous n’êtes pas absolument obligé de le faire ? Les tirs au titre légitimes ne se présentent pas si souvent – ​​il suffit de demander aux Braves – et les Astros viennent d’en perdre un faute d’un autre bon lanceur partant et d’un bâton gaucher sur le banc.

Peut-être que cela n’aurait pas fait de différence : ces Braves étaient si sexy qu’ils auraient pu jouer une nouvelle série chaque semaine jusqu’à Thanksgiving et ne pas perdre. Mais alors que les Astros se dirigent vers l’intersaison devant potentiellement remplacer Correa et Verlander, nous découvrirons si leur plan futur est de devenir chaud au bon moment ou d’essayer de devenir si bon qu’ils n’en auront pas besoin.

