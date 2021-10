Les Astros annoncent les noms des partants contre les Red Sox

Les Astros de Houston a rapporté que pour les premiers matchs de la Championship Series contre le Red Sox, ils partent avec Framber Valdez et José Urquidy.

Après la perte de Lance McCullers, ils le considéraient comme un désavantage pour les Astros de Houston, mais à son tour, il est également revenu pour les Red Sox de Boston.

Framber Valdez lancera le premier match, Luis García le second et éventuellement José Urquidy le second.

Numéros à vie de Lance contre les Red Sox

McCullers à vie a une MPM de 5,04 contre les Red Sox, qui l’ont touché 500 en cinq départs en carrière.

Bien que les choses soient différentes avec Framber Valdez et Jose Urquidy, ils ont présenté des chiffres honorables contre l’offensive des Red Sox, quel que soit le stade.

Valdez contre les Red Sox

Framber Valdez a une MPM de 1,59 contre les Red Sox à vie, Jose Urquidy 1,50 et Luis García 1,29, ce sont sans aucun doute de bons lanceurs que les Red Sox de Boston ne préfèrent pas, mais ils devront les affronter, en tenant compte de ces rôles Peut changer.

De tous les partants #Astros, le pire contre #Red Sox est McCullers, qui a une moyenne de 300/381/450/831 à vie et a une MPM de 5,40 en 5 départs contre eux.

Du reste, Framber travaille pour ERA 1,59, Urquidy pour 1,50 et Luis García pour 1,29. – Javier Gonzalez 🇨🇺 / 🇺🇸 (@ AstrosCoverage1) 14 octobre 2021

Framber Valdez commence le jeu 1. Luis Garcia commence le jeu 2. – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 14 octobre 2021