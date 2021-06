Les Astros écrasent les Oriols 13-0

24/06/2021 à 08:08 CEST

.

Le joueur de deuxième but José Altuve a frappé un circuit de deux points et le partant mexicain José Urquidy a lancé sept manches avec une balle de trois coups et le Astros de Houston ont prolongé leur séquence de victoires à 10 matchs à écraser les Oriols de Baltimore 13-0. Les Astros ont dominé les Orioles 26-3 lors d’un balayage de trois matchs. La séquence de 10 matchs de Houston est la plus longue depuis mai 2019 et deux de moins que le record du club.

En début de quatrième manche, Altuve (17 ans) a fait rebondir le ballon hors du terrain alors qu’il rencontrait des tirs du partant Thomas Eshelman. Le Vénézuélien a fait disparaître le ballon avec un entraînement de 398 pieds entre les champs gauche et central, envoyant le Ranger Myles Straw au registre. Altuve a été accueilli avec des huées à chaque fois qu’il est intervenu au cours de la série, principalement parce qu’il était le joueur le plus utile (MVP) au cours d’une saison 2017 au cours de laquelle les Astros ont remporté les World Series, mais il a été découvert plus tard qu’ils avaient été . voler des signaux du récepteur. Le Vénézuélien a entendu des huées de fans dans presque tous les stades cette saison, mais a réussi 17 circuits.

Le ranger cubain Yordan Álvarez (11) s’est également connecté depuis les quatre coins de la septième manche, sans coureurs sur le chemin, alors qu’il battait le relief Mickey Jannis, sans retrait dans la manche. Le Ranger Chas McCormick (9) et le joueur de troisième but Abraham Toro (2) ont également pris le ballon hors du terrain.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par Urquidy (6-3) en sept manches complètes. Le Mexicain a perdu sa MPM à 3,32 après avoir accordé trois coups sûrs, un but et six retraits sur des prises, face à 25 frappeurs. Urquidy a permis à un seul coureur de passer le deuxième but. Il a remporté six de ses sept dernières décisions et a disputé sept manches en trois départs consécutifs.

Les Oriols ont perdu contre Thomas Eshelman (0-1) en quatre manches.

Sánchez pousse la victoire des Yankees

Le receveur dominicain Gary Sánchez a frappé un circuit au neuvième pour égaliser le score et le joueur de premier but Luke Void a marqué l’avance de les Yankees de New York, qui ont battu les Royals de Kansas City 6-5. En neuvième manche, Sánchez a fait exploser le mur d’un coup vers le haut du champ gauche, qui a volé à 379 pieds. Le coup de circuit de Sanchez était solitaire lorsque le plus proche Greg Holland n’avait obtenu qu’un seul de l’épisode.

Le joueur de deuxième but vénézuélien Rougned Odor (8) a également botté le ballon hors du terrain en huitième manche, menant un coéquipier devant le streamer de relève Jake Brentz avec deux retraits en manche.

La victoire a été créditée par le plus proche cubain Aroldis Chapman (5-2) dans un épisode.

Pour les Royals, le joueur de premier but dominicain Carlos Santana (12) a frappé un retour complet en huitième manche, sans coureur devant, contre le streamer de relève Zack Britton. La défaite a été emportée par Hollande (2-3) dans un tiers de manche.

Lindor frappe un home run dans la victoire des Mets

L’arrêt-court portoricain Francisco Lindor a frappé un circuit de deux points pour les Mets de New York, qui ont battu les Braves 7-3. En fin de septième manche, Lindor (9) a frappé des quatre coins, menant un coureur devant alors qu’il chassait les lancers du partant Kyle Wright, qui avait deux retraits pour l’épisode.

La victoire a été créditée au relais Corey Oswalt (1-0) en deux manches et une troisième.

Pour les Braves, le ranger vénézuélien Ender Inciarte (2) a fait rebondir le ballon de l’autre côté de la clôture en cinquième manche, avec un coéquipier sur les pistes pour battre le travail du partant Tylor Megill. Le perdant était le partant Kyle Wright (0-1) en deux manches.

Ray contrôle ses expéditions vers les Marlins

Le démarreur Robbie Ray a lancé six épisodes pour les Blue Jays de Toronto, qui ont battu les Marlins de Miami 3-1 en match de série interligues. Ray (5-3) a accordé quatre coups sûrs, un circuit et un point, a marché et a retiré six frappeurs via un retrait au bâton en route vers la quatrième victoire consécutive des Blue Jays. Dans le premier épisode, le Ranger George Springer s’est écrasé le premier et a poussé la neuvième course d’écart de Toronto.

Pour les Marlins, le ranger dominicain Starling Marte (6) a envoyé le ballon au fairway, seul, sur le streamer de Ray. La défaite a été portée par Trevor Rogers (7-4) en cinq manches, accordant cinq coups sûrs et trois points.

Lowe frappe un circuit et conduit en trois points pour les Rays

Le joueur de deuxième but Brandon Lowe a frappé un circuit qui valait trois touchés et Les Rays de Tampa Bay battent les Red Sox de Boston 8-2. Lowe (14) a lancé le ballon dans le fairway en septième manche contre le plus proche Matt Andriese, avec deux coureurs devant. Le receveur Mike Zunino (15) et le frappeur désigné Austin Meadows (16) ont également frappé des quatre coins.

La victoire a été attribuée au partant Rich Hill (6-2) en cinq manches. Pour les Red Sox, la défaite a été imputée par le partant Garret Richards (4-5) en une manche et deux tiers.

Garcia punit l’Athlétisme avec deux circuits

Le ranger cubain Adolis García a frappé quelques circuits, atteint 20 jusqu’à présent cette saison et les Texas Rangers ont battu les Oakland Athletics 5-3. Garcia (20 ans) était chargé d’amener la puissance des clubs sur le terrain de jeu et a puni l’Athlétisme avec deux circuits. Le Cubain a commencé son feu d’artifice à la sixième manche en sortant le ballon du terrain avant les lancers du partant James Kaprielian, sans coureurs devant, lorsque le lanceur a eu deux retraits dans l’épisode. En huitième, il a répété la dose de punition en affrontant plus près Cam Bedrosian et a sorti le ballon du terrain, sans coéquipiers en circulation, avec deux retraits. Son premier coup de circuit a volé à 426 pieds au-dessus de la clôture du jardin cantral, et son deuxième à 370 pieds au-delà du mur de droite.

Avec ses deux coups de circuit, le Cubain entre dans la compétition des meilleurs dans cette section des Ligues majeures. García est troisième, derrière le dominicain Vladimir Guerrero Jr. (23 ans), le japonais Shohei Ohtani (23) et le également dominicain Fernando Tatis Jr. (22).

La victoire a été marquée par le relève Brett Martin (2-2) en une manche et deux tiers. Pour l’Athlétisme, la défaite a été emportée par le relève vénézuélien Yusmeiro Petit (7-1) en une manche.

Double home run de Story et Marquez domine les Mariners

L’arrêt-court Trevor Story a frappé deux circuits et le partant vénézuélien Germán Márquez a lancé huit manches solides dans le Victoire des Rockies du Colorado 5-2 sur les Mariners de Seattle. Story (8) a sorti le ballon du terrain en quatrième manche, sans coureurs devant. L’arrêt-court a répété la pénalité en huitième manche, avec un coéquipier en route.

Sur le monticule, le vainqueur était Marquez (6-6) en huit manches, au cours desquelles il a accordé huit coups sûrs, un circuit et un point, et a retiré sept frappeurs par retrait au bâton. Le lanceur vénézuélien a affronté 26 frappeurs avec 98 lancers, dont 66 se sont rendus dans la zone de frappe parfaite et ont laissé sa MPM à 3,99.

La défaite a été portée par le partant Justus Sheffield (5-7) en 4 1/3 de manches.

Gausman et les géants dominent Ohtani et les anges

Le partant Kevin Gausman a affronté le lanceur japonais Shohei Ohtani et les deux ont joué dans un duel de tirs du haut du monticule, et Les Giants de San Francisco ont battu les Angels de Los Angeles 9-3 dans une réunion de séries interligues de 13 épisodes. Ohtani a retiré neuf prises sur des prises en six manches sur un ballon d’un point, mais les Giants, leaders de la Ligue majeure de baseball, se sont ralliés pour sept points en treizième manche.

Le garde forestier Mike Tauchman (4) a frappé le fairway à la 13e manche avec deux coureurs d’avance et a plafonné le groupe de sept. Sur le monticule, la victoire a été remportée par le soulagement Dominic Leone (1-0) en un seul épisode.

Pour les Angels, le ranger vénézuélien Luis Rengifo (2) a frappé un retour complet en cinquième manche, en solo, chassant les lancers de Gausman, à un moment où le lanceur avait pris les deux premiers retraits de la manche. La défaite a été emportée par le relève portoricain Alex Claudio (1-2) en un tiers de manche, acceptant quatre points.

Woodruff domine les Brewers du monticule

Le partant Brandon Woodruff a travaillé sept manches solides et le ranger Jackie Bradley Jr., a frappé une mouche sacrifice et a conduit dans la course du Les Brewers de Milwaukee gagnent 3-2 contre les Diamondbacks de l’Arizona. En route vers la victoire, Woodruff (6-3) a accordé trois coups sûrs, un circuit et un point, a accordé deux buts sur balles et a retiré neuf frappeurs sur des prises. Pendant ce temps, à la batterie, Bradley Jr. a frappé une mouche sacrifice en septième manche pour pousser la course qui a scellé le triomphe des Brewers.

Pour les Diamondbacks, le frappeur vénézuélien Eduardo Escobar (16) a envoyé le ballon vers le fairway en huitième manche sans coureurs devant lorsqu’il a trouvé les terrains de relève Devin Williams. La défaite a été portée par le partant Caleb Smith (2-3) en six manches.

Schoop et Cameron des Tigers frappent les Cardinals

Le joueur de premier but Jonathan Schoop et le garde forestier Daz Cameron ont chacun frappé des circuits pour les Tigers de Detroit, qui ont battu les Cardinals de St. Louis 6-2 en match de série interligues. Schoop (15) a frappé un retour complet en cinquième manche, sans coureurs devant, tandis que Cameron (3) a botté le ballon hors du terrain en quatrième manche, en solo.

La victoire sur le monticule a été attribuée au partant Matt Manning (1-1) en 5 2/3 manches. Pour les Cardinals la défaite a été portée par John Gant (4-6) en trois épisodes.

Grandal scelle le triomphe des White Sox

Le receveur cubain Yasmani Grandal a réussi un doublé de deux points et le White Sox de Chicago ils ont arrêté leur séquence de cinq défaites consécutives vaincre les Pirates de Pittsburgh 4-3 dans les séries interligues. Les dirigeants de l’AL Central ont mis fin à leur plus longue séquence de la saison. En cinquième manche, Grandal a doublé entre la gauche et le centre et a inscrit deux touchés, dont celui qui a scellé la victoire. Grandal, qui a frappé 1 pour 4, a mené le buzzer à l’arrêt-court Tim Anderson et au ranger Jake Lamb et a poussé la différence finale pour Chicago.

Le joueur de deuxième but dominicain Leury Garcia (1) a botté le ballon hors du terrain en deuxième manche, sans coureurs devant, contre les lancers du partant Chase DeJong.

La victoire a été attribuée au partant Dylab Cease (6-3) en 5 2/3 manches. Les Pirates ont perdu contre De Jong (0-2) en 4 2/3 manches.

Les nationaux remportent un match avec 25 points

Le joueur de troisième but dominicain Starlin Castro a frappé un simple de deux points en neuvième manche et Les Nationals de Washington ont battu les Phillies de Philadelphie 13-12. Était le premier match de l’histoire Major League Baseball qui a présenté un grand chelem et un home run de trois points pour chaque équipe.

Au début de la neuvième manche, Castro, qui a réussi un doublé RBI en cinquième, a ajouté un simple entre la droite et le centre et a produit le point gagnant en faisant sonner le joueur de premier but Josh Bell. Bell (10) a frappé un grand chelem pour les Nationals, tandis que le frappeur de pincement Andre McCutchen (13) en a frappé un autre pour les Phillies.

D’un autre côté, le ranger Kyle Schwarber (19 ans) a frappé un circuit de trois points pour Washington et Travis Jankowski (1) en a frappé un autre pour Philadelphie.

Sur le monticule le triomphe a été attribué au relief Tanner Rainey (1-2) dans les deux tiers de l’épisode. Pour les Phillies, le vaincu était le plus proche dominicain Héctor Neris (1-4) dans un épisode.

Les deux clubs ont laissé leurs bâtons parler après Le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, traitera le directeur des Phillies, Joe Girardi, d'”escroc” pour avoir demandé aux arbitres de vérifier Max Scherzer pour des substances illégales pendant le match de mardi soir. Le président des Phillies, Dave Dombrowski, a défendu son manager, affirmant que le commentaire de Rizzo était “totalement inapproprié”.