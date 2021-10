Les Astros éliminent les Red Sox pour se qualifier pour les World Series derrière un coup d’embrayage et un tangage magistral

Les Astros de Houston joueront pour un titre des World Series pour la troisième fois en cinq ans.

Houston a résisté aux Red Sox de Boston lors du sixième match de la série de championnats de la Ligue américaine vendredi 5-0 et a remporté la série 4-2 pour revenir aux World Series pour la première fois depuis 2019.

Yordan Alvarez des Astros de Houston regarde son double RBI contre le lanceur partant des Red Sox de Boston Nathan Eovaldi lors de la première manche du match 6 de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball le vendredi 22 octobre 2021 à Houston. (Photo AP/Sue Ogrocki)

Les Astros ont obtenu des frappes d’embrayage de Yordan Alvarez, un brillant lanceur de Luis Garcia et un jeu défensif clé en septième manche de Martin Maldonado pour assurer la victoire par blanchissage.

Alvarez a sauté sur un lancer du partant des Red Sox Nathan Eovaldi en première manche. Son doublé a marqué Alex Bregman et a donné à Houston l’avance 1-0. Le frappeur désigné cognant s’est ensuite servi un triple en sixième manche et a été ramené à la maison lorsque Kyle Tucker a effectué un double jeu.

Houston détenait une avance de 2-0, mais Boston commencerait à faire quelques pas en septième manche.

Yordan Alvarez des Astros de Houston célèbre après un doublé contre les Red Sox de Boston lors de la quatrième manche du sixième match de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball le vendredi 22 octobre 2021 à Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

LE PHENOMENAL 3-HOMER GAME DE CHRIS TAYLOR GARDE LES DODGERS EN VIE DANS NLCS

Alvarez a terminé 4-en-4 avec un point marqué et un point produit.

Le releveur des Astros Kendall Graveman a marché JD Martinez, puis Alex Verdugo a choisi. Graveman a affronté Travis Shaw et l’a retiré et alors que Verdugo tentait de voler la deuxième base, Maldonado a tiré un missile sur Carlos Correa qui attendait et a mis l’étiquette sur le voleur voleur.

Le double jeu a mis fin à la manche et a pris tout son élan aux Red Sox.

Les Astros n’ont pas été offensifs.

Kyle Tucker a ajouté une assurance avec un circuit de trois points contre le releveur des Red Sox Adam Ottavino.

Garcia a été nommé partant du match et a lancé magistralement.

Il a disputé 5,2 manches en accordant un coup sûr et en retirant sept sur des prises. Ce fut une grande performance de rebond après n’avoir joué qu’une seule manche et accordé cinq points dans la défaite du match 2.

Le lanceur partant des Astros de Houston, Luis Garcia, est accueilli dans l’abri après avoir quitté le match lors de la sixième manche du match 6 de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball contre les Red Sox de Boston le vendredi 22 octobre 2021 à Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

Houston clôturerait le match sans autre problème.

Les Astros sont de retour dans la Série mondiale après avoir raté leur match en 2020, perdant en sept matchs dans l’ALCS contre les Rays de Tampa Bay. Les Astros ont perdu les World Series en 2019 contre les Nationals de Washington en sept matchs.

L’équipe a remporté le championnat pour la dernière fois en 2017, mais la course a été entachée d’un scandale quelques années plus tard lorsqu’il a été découvert que l’équipe utilisait la technologie pour voler des panneaux pendant la saison régulière. L’équipe aura la chance de vraiment se battre contre les critiques et de remporter le deuxième titre de la franchise dans son histoire.

Les fans applaudissent alors que le lanceur partant des Astros de Houston, Luis Garcia, lance contre les Red Sox de Boston lors de la sixième manche du sixième match de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball le vendredi 22 octobre 2021 à Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

Le manque d’offensive de Boston au cours des deux derniers matchs de la série s’est avéré être le facteur décisif à la fin de la saison. Boston n’a marqué que trois points lors de ses trois derniers matchs de l’ALCS.

Les Red Sox ont été limités à deux coups sûrs vendredi. Kiké Hernández et Verdugo étaient les seuls joueurs avec des coups sûrs pour Boston.

Le partant de Boston Eovaldi a donné un vaillant effort. Il a accordé un point sur cinq coups sûrs en 4,1 manches.

Houston attend le vainqueur entre les Dodgers de Los Angeles et les Braves d’Atlanta. Le premier match des World Series est prévu pour mardi.