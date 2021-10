Les Astros remportent le titre de division et joueront les séries éliminatoires contre les White Sox

10/01/2021 à 7h38 CEST

L’arrêt-court portoricain Carlos Correa symbolisait une fois de plus un autre triomphe et le titre de la Astros de Houston après ce jeudi battre les Rays de Tampa Bay 3-2 et assurera le fanion de la division Ouest de la Ligue américaine. Correa a frappé son 25e circuit avec un circuit de trois points qui a permis aux Astros d’obtenir la victoire dont ils avaient besoin pour revenir en séries éliminatoires et se préparer pour leur match contre les champions de la division centrale White Sox. Il s’agit du quatrième titre de division en cinq saisons et du 10e au total pour les Astros. Ils sont en séries éliminatoires pour la cinquième saison consécutive, prolongeant ainsi un record de franchise.

Le manager vétéran des Astros, Dusty Baker, 72 ans, entrera dans l’histoire avec un autre manager légendaire des White Sox de 76 ans, Tony La Russa. Ce sera la première fois que dans les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball, il y aura deux managers avec plus de 70 ans chacun. Le duel entre les deux équipes n’a pas encore défini qui commencera en tant qu’équipe locale de la série qu’ils joueront dans le meilleur des cinq matchs.

Le gros coup sûr de Correa en quatrième manche a permis aux Astros de mettre derrière eux une récente séquence de cinq défaites consécutives en six matchs et de faire de Minute Maid Park le centre des célébrations pour un nouveau titre. La mascotte des Astros, Orbit, a couru sur le terrain en agitant un énorme drapeau orange faisant la promotion de son titre de division alors que les joueurs l’acclamaient et s’embrassaient après la finale.

Tampa Bay, qui a déjà obtenu la meilleure note de l’AL en tant que leader de la division Est et aura l’avantage du terrain tant qu’il sera en compétition éliminatoire, a placé les coureurs aux premier et deuxième rangs sans retrait en neuvième, mais n’a pas But. L’arrêt-court recrue des Rays, Wander Franco, est allé 4-0 pour briser une séquence de 43 matchs consécutifs au cours desquels il a atteint en toute sécurité sur la base, et a égalé Frank Robinson, en 1956, pour la plus longue séquence de la saison. plus jeune.

Le joueur de premier but cubain Yuli Gurriel a marqué pour ouvrir le quatrième et le voltigeur droit de Houston, Kyle Tucker, a marché. Correa a poursuivi avec son tir imposant qui a percuté le mur dans le champ gauche pour donner une avance de 3-0 aux Astros contre le releveur Ryan Yarbrough (9-7). L’arrêt-court charismatique a mis une main à son oreille pour encourager les fans une fois qu’il a atteint la troisième base, en route vers la plaque en caoutchouc, pour célébrer avec le reste de ses coéquipiers un circuit monumental.

Le partant Lance McCullers (13-5) n’a accordé aucun coup sûr jusqu’à ce que le joueur de premier but sud-coréen Ji-Man Choi marque un simple pour commencer le sixième. Puis il y a eu deux « retraits » dans la manche lorsque le joueur de deuxième but Brandon Lowe a frappé un circuit sur un ballon au champ droit qui est passé juste à l’intérieur du poteau pour réduire l’avance à 3-2. Le releveur Kendall Graveman a frappé le receveur Mike Zunino pour commencer le huitième et a été remplacé par le coureur de pincement Kevin Kiermaier. Lowe a retiré des prises et le receveur portoricain Martin Maldonado a lancé une fléchette au deuxième but pour permettre à Correa de toucher Kiermaier alors qu’il glissait au deuxième pour terminer la manche. Le plus proche Ryan Pressly a accordé un but sur balles en neuvième manche et Franco s’est approché d’une erreur du joueur de deuxième but Jose Altuve. Le vétéran dominicain Nelson Cruz a frappé un but au sol qui a entraîné un double jeu, et le frappeur cubain Yandy Diaz a également touché au sol pour terminer et donner à Pressly son 26e arrêt.

Le lanceur de Tampa Bay, Collin McHugh, a accordé un coup sûr dans une première manche sans but avant que Yarbrough ne prenne le relais pour terminer 4 2/3 manches au cours desquelles il a accordé quatre coups sûrs et trois points mérités, qui étaient ceux qui ils ont quitté les Astros en tant que champions.

La recrue Dylan Carlson frappe 2 circuits dans la victoire des Cardinals

Le voltigeur recrue Dylan Carlson a frappé une paire de circuits jeudi, un de chaque côté de la plaque, et Les Cardinals de St. Louis ont défait les Brewers de Milwaukee 4-3, dans le duel entre les deux meilleures équipes de la division centrale de la Ligue nationale. Les deux équipes sont classées en playoffs. Les circuits de Carlson ont mis fin à la séquence de défaites du partant JA Happ, qui avait perdu trois de ses cinq derniers départs contre les Brewers. Happ (10-8) a accordé neuf coups sûrs avec trois points et a retiré sept frappeurs par retrait au bâton au cours des six manches 1/3 qu’il a travaillées depuis le monticule. C’était sa plus longue sortie depuis que St. Louis l’avait signé des Twins le 30 juillet.

Les releveurs Kodi Whitley et TJ McFarland se sont combinés pour deux manches sans but et le plus proche Luís García a obtenu son deuxième arrêt alors que les Cardinals ont remporté le match en caoutchouc de la série après avoir brisé leur séquence de 17 victoires consécutives, le record de la franchise, la veille. Cette séquence a mené les Cardinals au match de wild card de la NL la semaine prochaine contre les Dodgers ou les Giants.

Frappant du côté gauche, Carlson a frappé un lancer de 150 kilomètres par heure du releveur de Milwaukee Miguel Sánchez (2-1) au champ droit pour un circuit de deux points qui a donné aux Cardinals une avance de 4-3 en sixième. manche qui serait la dernière. Il s’agissait du deuxième match multi-tours de sa carrière pour le joueur de 22 ans, qui a également joué en profondeur des deux côtés du marbre contre les Padres de San Diego le 17 septembre. Les Cardinals ont rapporté que Carlson est la première recrue de l’histoire de la Major League à frapper un coup de circuit des deux côtés de la plaque dans le même match à plusieurs reprises en une seule saison. “Il travaille très intelligemment et prend le contrôle de ce qu’il fait et a une idée de ce qu’il fait et comment il le fait, et il aime jouer”, a déclaré le manager des Cardinals, Mike Shildt. Carlson a également réussi deux gros attrapés dans le champ extérieur, dont un rebond sur le mur droit pour voler le coup sûr supplémentaire du joueur de premier but Keston Hiura en neuvième manche. “Cependant, je pense que nous jouons tous bien maintenant et que tout se traduit au bon moment”, a déclaré Carlson.

Le partant des Brewers Brett Anderson a accordé deux points en cinq manches, dont un circuit en solo à Carlson en troisième. Il a retiré les huit derniers frappeurs qu’il a affrontés. « En plus de lancer à Carlson, j’étais très content de la façon dont j’ai lancé », a déclaré Anderson.

Le coup de circuit du joueur de deuxième but mexicain Luis Urías à travers le terrain pour les Brewers a égalé le pointage à 1 en troisième manche. Milwaukee a frappé quatre coups sûrs consécutifs pour commencer le quatrième, couronné par les simples RBI du receveur vénézuélien Omar Narvaez et Hiura qui leur ont donné une avance partielle de 3-2.

Shildt a nommé le droitier vétéran de 40 ans Adam Wainwright comme partant pour le match avec joker contre les Dodgers ou les Giants mercredi prochain. Wainwright a une fiche de 17-7 avec une MPM de 3,08 cette saison.