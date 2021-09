Les astuces que les mineurs chinois utilisent pour éviter l’interdiction de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine | Jeux

Seulement 180 minutes en une semaine. C’est ce à quoi beaucoup de mineurs en Occident jouent chaque jour ! Comment les joueurs chinois mineurs l’ont-ils pris ?

La politique officielle du gouvernement chinois envers les jeux vidéo est qu’ils corrompent essentiellement les jeunes. Vous ne pouvez pas les interdire en raison de leur popularité, mais vous faites de votre mieux pour les limiter.

Le problème sous-jacent est qu’il y a deux décennies, en Chine, seuls les jeux piratés ont été joués, personne n’a acheté de jeux. Pour éviter cela Les développeurs chinois ont inventé le free2play, propose les jeux gratuitement mais avec des microtransactions pour acheter des armes, de nouveaux scénarios, des avantages, des améliorations et d’autres contenus.

Les joueurs qui n’ont pas payé ne pouvaient qu’avancer répéter des tâches monotones des centaines d’heures, pour obtenir ce contenu payant gratuit. je suis donné lieu à de nombreux jeux avec un gameplay toxiqueMais le gouvernement chinois met tout le monde dans le même sac.

Une nouvelle loi votée il y a quelques semaines en Chine interdit aux mineurs jouer plus de trois heures par semaine.

Une restriction forte qui, justement, va à l’encontre de la manière de jouer aux jeux gratuits en ligne, qui nécessitent de passer de nombreuses heures si on ne veut pas payer.

En Espagne, nous avons un dicton : faites la loi, faites le piège. Apparemment, c’est une tradition universelle, car en Chine il y en a une similaire : là où il y a une politique, il y a une contre-mesure.

Comment les mineurs chinois parviennent-ils à briser cette limitation de trois heures en ligne par semaine ?

Bon, en gros, comment ça se passe ici quand des mineurs veulent acheter de l’alcool dans un supermarché : demander de l’aide à un frère aîné ou à un ami, ou payer quelqu’un donc je peux l’acheter…

Le plus courant est de se tourner vers un frère ou un ami majeur, qui crée le compte dans le jeu auquel les mineurs veulent jouer, et ils le leur transmettent.

Mais il y a des joueurs qui n’ont pas de frères ou de connaissances qui sont d’accord avec ça, et c’est pourquoi une autre pratique est devenue à la mode en Chine : sites Web qui vendent ou louent des comptes pour adultes à des mineurs.

Selon Techcrunch, Tencent a fermé ces jours-ci plus de 20 sites Web dédiés à la vente ou à la location de comptes pour adultes des jeux les plus populaires.

Pour seulement 2 ou 3 dollars vous pouvez louer un de ces comptes pour 2 heures. Si vous souhaitez acheter indéfiniment, le prix monte jusqu’à 20 ou 30 euros, selon le jeu.

C’est une pratique aussi vieille que l’être humain : quand quelque chose est interdit, les personnes concernées parviennent à contourner la loi. Ces types de mesures sont-ils vraiment efficaces?