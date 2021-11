Les astuces qui rendent les films d’horreur réels

Les films d’horreur – et en particulier les slashers – sont connus pour leur abondance de violence à l’écran. Rendre cette fausse violence réelle se résume souvent à des accessoires. Les maîtres d’accessoires et les travailleurs des effets spéciaux préparent des couteaux, du sang et des explosions pour taillader les gens… sans vraiment les couper.

Pour y parvenir, ils peuvent utiliser des couteaux en caoutchouc, en plastique, rétractables ou même numériques. Les recettes de sang se sont améliorées au fil des décennies pour s’écouler de manière plus réaliste et mieux s’imprégner dans les vêtements. Et les explosions, à la fois avec de l’air et des pétards, expulsent le sang pour rendre les scènes plus réalistes.

Avec les films, c’est souvent ce que l’on ne voit pas qui fait la différence. Une fois que les maîtres accessoires, les maquilleurs et les artistes des effets spéciaux ont terminé leur travail, ils passent le relais aux autres membres de l’équipe. Les acteurs le vendent, les caméramans obtiennent les bons angles pour mettre en valeur l’action tout en cachant les tubes et les fils, et les monteurs coupent les différentes prises ensemble. Lorsque vous vous en sortez bien, vous aurez l’impression que ce dont vous êtes témoin est réel, même s’il ne s’agit que de la magie du cinéma.

Vous pouvez retrouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.