Les astuces sont désormais disponibles sur Twitter, vous pouvez désormais envoyer de l’argent à votre créateur préféré | La technologie

Quoi de neuf sur Twitter est un moyen d’aider les créateurs de contenu sur le réseau social. Vous pouvez désormais envoyer des conseils à ces personnes via le réseau social et sans quitter l’application.

Twitter semble déterminé à transformer sa plate-forme en une combinaison de médias sociaux et de services. La tentative infructueuse la plus récente est celle des flottes et, c’est que, le réseau social a voulu copier le format qu’Instagram a si bien adapté de Snapchat, mais le résultat n’était pas ce à quoi ils s’attendaient et après quelques mois, ils ont décidé de reprendre le câble et éliminer cette fonctionnalité.

La nouveauté à propos de Twitter, même si cela faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois, est que vous pouvez désormais envoyer de l’argent aux créateurs de contenu que nous aimons le plus. Oui, Twitter prend en charge les astuces. Ce nouvel ajout vient faciliter la monétisation des personnes qui se consacrent aux réseaux sociaux. Bien sûr, Twitter a un peu dévié en cours de route et prend également en charge les paiements en Bitcoin.

Le fonctionnement général de la fonction est simple. Les profils qui prennent en charge cette monétisation doivent l’activer, pour cela il vous suffit d’aller sur le profil et de modifier les informations. En bas apparaîtra l’option de “conseils” qui en espagnol serait traduit par des conseils, après l’avoir activé, l’option apparaîtra dans le profil.

L’icône d’astuce serait à côté du bouton pour suivre les utilisateurs du réseau social. En cliquant sur votre propre icône, un nouveau menu apparaîtra montrant un grand nombre de plates-formes à travers lesquelles de l’argent peut être envoyé. Ceux affichés dans l’image Twitter sont : Bandcamp, Cash App, Chipper, GoFundMe, Patreon, PicPay et Razorpay.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui demandé par tous les community managers : les tweets ne peuvent pas encore être modifiés.

Bien entendu, si vous souhaitez envoyer du Bitcoin, la plateforme qui sera utilisée est Strike. Cette plate-forme de paiement dispose d’une application qui utilise le réseau Lightning, lors de l’utilisation de ce réseau, toute personne possédant un portefeuille peut l’ajouter au réseau social pour recevoir ou envoyer de l’argent. Ce n’est peut-être pas majoritaire, mais Twitter vient de rejoindre Bitcoin.

Les pourboires, du moins pour le moment, ne sont disponibles que sur iOS. Les équipes Apple seront les premières à profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Les terminaux Android devront attendre pour pouvoir envoyer et recevoir de l’argent. Il faudra voir comment évolue la fonctionnalité pour voir si les créateurs de contenu voient une augmentation de leurs revenus.