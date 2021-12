Les Asturies fermeront l’intérieur de la vie nocturne pendant un mois

24/12/2021 à 17:41 CET

L’intérieur de tous les bars, discothèques, salles de danse et lieux de vie nocturne des Asturies sera fermé pendant un mois à partir du mardi 28 décembre, jour où il commencera également à être présentation obligatoire de passeport covid pour accéder aux bars, restaurants, gymnases, établissements de jeux, événements de masse ou maisons de soins infirmiers.

L’intérieur de tous les restaurants et hôtels -les terrasses sont exclues- doit fermer ses portes avant une heure du matin et La vente d’alcool dans les stations-service et les commerces entre 22 h et 6 h sera également interdite.

Ces restrictions ont été adoptées dans un réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Principauté, qui a également transféré la recommandation selon laquelle, avant la célébration des vacances de Noël, les réunions sont limitées à un maximum de dix personnes, tant en public qu’en privé, et que ceux qui ont été des contacts positifs étroits n’y participent pas, sont en attente CRP ou avez des symptômes catarrhaux.

L’exécutif asturien a annoncé ces mesures le jour même où l’obligation de porter des masques à l’étranger entre en vigueur dans tout le pays et un jour après que la Cour supérieure de justice des Asturies a approuvé la mise en œuvre du passeport covid « au vu des chiffres alarmants de la hausse des infections et de la pression sur les hôpitaux des personnes infectées. »

Après avoir multiplié par dix l’incidence cumulée à deux semaines, qui est déjà à 875 cas pour cent mille habitants, mercredi les mille cas confirmés de coronavirus ont été dépassés pour la première fois.