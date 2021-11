Les Asturies, la Galice, la Castille et León et la Cantabrie demandent le retrait de la stratégie du loup

22/11/2021 à 09:02 CET

Les gouvernements de Asturies, Galice, Castille-et-León et Cantabrie ont adressé une lettre au président de la Commission d’État au patrimoine naturel et à la biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique dans laquelle demander le retrait du projet de nouvelle Stratégie pour la coexistence des activités rurales avec le loup et sa conservation, qui remplacera celle approuvée en 2018.

Les quatre communautés autonomes du Nord-Ouest considèrent que le document a une orientation erronée, manque de rigueur technique et scientifique et pourrait violer le régime de compétence établi, informe le gouvernement asturien.

Selon ces collectivités, le texte préparé par le ministère, encore une fois sans consensus préalable avec les exécutifs régionaux, a été réalisé sans l’évaluation obligatoire des mesures inscrites dans la stratégie actuelle, sans avoir mis à jour les recensements au niveau national et sans intégrer la documentation technique fournie par les quatre régions qui abritent plus de 95 pour cent des loups d’Espagne.

À votre avis, d’autres aspects fondamentaux sont violés, car le titre du projet lui-même n’est pas conforme aux objectifs établis dans la loi sur le patrimoine naturel et la biodiversité pour les stratégies des espèces menacées, ou que La paternité du document n’est pas établie, de sorte que sa solvabilité technique et scientifique ne peut être prouvée. En outre, son contenu viole le régime actuel de la concurrence.

Les quatre communautés dénoncent également que le document stigmatise le secteur de l’élevage avec évaluations sans rigueur qui ne font rien pour réduire les différences et faire progresser la coexistence avec l’espèce, et qui contredisent les données techniques et scientifiques recueillies dans les plans de gestion de ces régions, dans lesquelles le loup a un état de conservation favorable.

Applaudissements de la gauche, rejet de la droite

Applaudissements de la gauche, rejet de la droiteLes Asturies, la Galice et Castilla y León et la Cantabrie ont déjà annoncé en septembre le dépôt d’un recours contentieux-administratif contre l’arrêté ministériel qui détermine l’inclusion de toutes les populations de loups espagnols dans la liste des espèces sauvages du régime de protection spéciale (Lespre) et demandé la mise en place de mesures conservatoires afin de suspendre l’efficacité de la règle pendant que cette procédure est résolue.

La protection du loup dans toute l’Espagne (jusqu’en septembre, seules les populations existantes au sud du fleuve Duero l’étaient) nous oblige à adopter des mesures qui ont mérité la applaudissements des groupes écologistes et des partis de gauche, et le rejet du secteur de l’élevage et des formations politiques de droite.

Parmi les mesures les plus discutées, l’interdiction de chasser et que seuls les spécimens qui causent « des dommages récurrents ou importants & rdquor; et « prouvé & rdquor ;.

De plus, ces spécimens ne peuvent être tués que lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante ; c’est-à-dire lorsqu’ils ont été correctement appliqués mesures de prévention ou de protection pour le bétail, et ceux-ci ont été inefficaces ; lorsqu’il est justifié que la mesure d’extraction et de capture des spécimens n’affecte pas négativement l’état de conservation favorable de l’espèce, et lorsque l’existence de dommages importants au bétail est démontrée, selon l’arrêté ministériel.

L’interdiction de chasser les loups ibériques partout en Espagne porte avec elle pour les contrevenants amendes pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros ou, en cas d’infraction pénale, jusqu’à deux ans de prison.

Outre la chasse aux loups, Le commerce ou l’échange, la capture et l’offre à des fins de vente ou d’échange ou de naturalisation non autorisée sont également interdits. de spécimens de l’espèce.

Des pénalités allant jusqu’à 2 millions d’euros

Des pénalités allant jusqu’à 2 millions d’eurosDans tous ces cas, un peine très grave (de 200 001 à 2 000 000 euros, que les autonomies puissent ou non augmenter le montant) si avec cette action le contrevenant a obtenu des prestations supérieures à 100 000 euros.

Si ces prestations minimales ne peuvent être créditées, le délit est grave et l’amende sera comprise entre 3 001 et 200 000 euros.

Les contrevenants, selon la gravité de l’infraction ou du crime, peuvent également être condamnés à des peines de prison de six mois à deux ans ou une amende de huit à 24 mois et, en tout cas, à l’interdiction spéciale de profession ou de métier et à l’interdiction spéciale d’exercer le droit de chasser ou de pêcher pendant une période de deux à quatre ans. La même infraction pénale peut être imposée à quiconque détruit ou altère gravement l’habitat de l’espèce.

Dans le cas où cette destruction de l’habitat du loup n’aboutirait pas à des poursuites pénales, il reste dans un Une amende qui oscillera entre 3.001 et deux millions d’euros selon la gravité.

La protection du loup dans toute l’Espagne est une conséquence de l’exigence de l’Union européenne (UE) de maintenir l’espèce dans une « situation favorable ». Il arrive que en la dernière évaluation de six ans (2013-2018) les techniciens de la communauté ont conclu que le loup présentait en Espagne un état de conservation « défavorable et inadéquat & rdquor;.

Ces qualificatifs ont été ceux qui ont conduit l’Association pour la conservation et l’étude du Libo ibérique (ASCEL) à exiger la protection du loup sur tout le territoire espagnol. Cette demande est à l’origine de la décision ministérielle, après avoir statué en ce sens le Comité scientifique qui conseille le Ministère.

478 scientifiques soutiennent la protection du loup

478 scientifiques soutiennent la protection du loupUn arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), faisant référence à une affaire provenant de Finlande mais qui a créé une jurisprudence, exige « de protéger le loup également dans les zones habitées & rdquor;.

En février dernier, 478 scientifiques espagnols ont signé un manifeste en faveur de la protection du loup, à l’appui de l’avis du comité scientifique et à l’appui de la décision ministérielle de protéger l’espèce dans toute l’Espagne.

« Le loup ibérique est une espèce d’une importance extraordinaire pour le maintien et le rétablissement de l’équilibre et de la santé des écosystèmes de notre paysC’est pourquoi nous demandons à toutes les administrations concernées de travailler de manière coordonnée et constructive, et toujours sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, pour la protection de cette espèce et la coexistence avec l’élevage extensif et d’autres activités traditionnelles & rdquor;, le scientifiques rassemblés dans un communiqué.

Les organisations d’élevage, d’autre part, prédisent que la protection du loup peut être « la dernière goutte & rdquor; pour le secteur et, par extension, pour le monde rural. Ils demandent le maintien du statut actuel du loup, qui permet sa chasse et l’organisation de contrôles de population dans le Nord-Ouest.

Stratégie pour la conservation du loup de 2018 : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategialobo2018_tcm30-197265.pdf

Manifeste scientifique sur le loup : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/manifiesto_apoyo_lobo_y_ciencia_23_febrero.pdf

Cela peut vous intéresser : la coexistence pacifique entre l’homme et le loup est-elle possible ?

Photo principale : .