Les ateliers de réparation Apple se tournent vers les documents divulgués par le groupe de rançon pour récupérer les données perdues

Le mois dernier, le groupe de rançongiciels REvil a violé le fournisseur Apple Quanta, obtenant un accès à des schémas détaillés des produits Apple passés et futurs. La fuite de ransomware a révélé des détails sur la prochaine mise à jour du MacBook Pro, y compris des informations spécifiques sur l’ajout de nouvelles options d’E / S sur le côté.

Un nouveau rapport de Motherboard décrit aujourd’hui comment les schémas divulgués aident également les experts en réparation à en savoir plus sur la conception interne d’Apple.

Le rapport explique que les ateliers de réparation indépendants se tournent vers ces schémas divulgués pour aider les clients à accéder aux données et offrir des services de réparation supplémentaires.

Bien que les amateurs disposant d’un guide et d’un bon ensemble d’outils puissent gérer les réparations de base, comme le remplacement de la batterie d’un MacBook, les cartes logiques sont beaucoup plus complexes. Ils peuvent nécessiter des ajustements microscopiques des circuits et des puces. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés: ce sont les composants qui déterminent si quelqu’un peut récupérer ses données lorsque les choses tournent terriblement mal. De nombreux professionnels, y compris ceux parrainés par Apple, ne sont pas en mesure de faire ce travail. Ceux qui peuvent bénéficier énormément de schémas comme ceux piratés par REvil.