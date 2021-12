Les athlètes de couverture du jeu vidéo ‘Madden NFL’ rendent hommage à l’entraîneur et au diffuseur décédés

Les joueurs de la NFL ont beaucoup de respect pour John Madden, décédé mardi à l’âge de 85 ans. Pour la série de jeux vidéo Madden NFL, divers athlètes de la NFL ont honoré la couverture, dont Tom Brady, Patrick Mahomes, Brett Favre, Ray Lewis et Michael Vicky. Certains des athlètes se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au défunt entraîneur et diffuseur.

« Avant de me lancer dans la diffusion avec FOX Sports, l’entraîneur Andy Reid m’a demandé de parler avec John Madden », a déclaré Vick. « Le conseil que M. Madden m’a donné était d’être moi-même. Ses paroles m’ont donné la confiance nécessaire pour poursuivre ce nouveau cheminement de carrière. Je remercie Andy d’avoir suggéré et M. Madden d’avoir accepté mon appel. »

Madden était l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland de 1969 à 1978 et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl. Il est ensuite passé à la radiodiffusion et a remporté 16 Emmy Awards. Et alors qu’il était au cœur de sa carrière de radiodiffuseur, Madden est devenu le visage de la série de jeux vidéo Madden NFL d’EA Sports. Il était sur la couverture du jeu de la première année jusqu’en 2001, et c’est à ce moment-là qu’Eddie George a pris le relais. Voici un aperçu des athlètes de couverture rendant hommage à Madden.

Eddie George

Eddie George faisait la couverture de Madden NFL 2001. Il a joué pour les Titans du Tennesee et les Cowboys de Dallas et a été nommé au Pro Bowl quatre fois au cours de sa carrière en tant que porteur de ballon.

Michael Vicky

Ce fut un honneur d’être en sa présence, que ce soit lors de réunions de production de football ou lors d’un appel téléphonique. Il était un véritable pionnier et il nous manquera beaucoup. RIP à une légende🕊. pic.twitter.com/8NuHdDkTqr – Michael Vick (@MichaelVick) 29 décembre 2021

Michael Vick faisait la couverture de Madden NFL 2004. À l’époque, Vick était l’un des joueurs les plus électrisants de l’histoire de la NFL, au terme d’une saison où il a lancé pour 2 936 verges et s’est précipité pour 777 verges en tant que quart-arrière.

Richard Sherman

RIP à John Madden. Ce fut l’un de mes plus grands honneurs d’orner la couverture de votre jeu vidéo. Merci pour ces années de joie et de motivation ! pic.twitter.com/4P4NKdC1gT – Richard Sherman (@RSherman_25) 29 décembre 2021

Madden NFL 15 était entièrement consacré à Richard Sherman, qui était le meilleur demi de coin à l’époque. Sherman est une sélection All-Pro et Pro Bowl à cinq reprises et la ligue des interceptions en 2013, la même année où ses Seahawks de Seattle ont remporté le Super Bowl.

Barry Sanders

Je suis toujours sous le choc du décès de #johnmadden. Mes pensées et mes prières vont à sa famille. J’ai grandi en tant que fan de @Raiders, alors quand il a accepté d’écrire la suite de mon livre, c’était littéralement un rêve devenu réalité. Je chérirai toujours ces mots Coach ! pic.twitter.com/2gcIDU9Xre – Barry Sanders (@BarrySanders) 29 décembre 2021

Barry Sanders a gagné sur la couverture de Madden NFL 25 (sorti en 2013) qui devait honorer le 25e anniversaire du jeu. Sanders est l’un des meilleurs porteurs de ballon de tous les temps, cumulant 15 269 verges et 99 touchés en 10 saisons.

Brett Favre

Nous avons perdu une légende plus grande que nature avec John Madden. Ma carrière a été racontée par « Coach », l’un des meilleurs du jeu. Je me souviendrai toujours de nos réunions d’avant-match, quand nous avons ri et parlé de tout sauf de football. Mon cher ami va me manquer. Amour et prières à Virginie et à la famille. pic.twitter.com/DImjAbUTGI – Brett Favre (@BrettFavre) 29 décembre 2021

Brett Favre a fait la couverture après avoir quitté les Packers de Green Bay (Madden NFL 08). Au cours de sa carrière, Favre a remporté le prix NFL MVP à trois reprises et a mené les Packers à une victoire au Super Bowl en 1996.

Vince Jeune

RIP L’entraîneur légendaire Madden, ce fut un honneur de vous rencontrer et d’être sur la couverture de mon jeu préféré de tous les temps, Madden !! #nfl #titanup 🏈🏈 Que de souvenirs en jouant à Madden en grandissant ! pic.twitter.com/QDpdZrFcUb – Vince Young (@VinceYoung10) 29 décembre 2021

Vince Young n’a pas eu une solide carrière dans la NFL, mais était assez bon pour honorer la couverture de Madden NFL 08. À l’époque, il venait de terminer une saison où il a lancé pour 2 199 verges et s’est précipité pour 552 verges en tant que quart-arrière.

Calvin Johnson Jr.

Une légende. Un nom synonyme de football et un héritage qui fera à jamais partie du jeu. RIP John Madden. #johnmadden #Légende – Calvin Johnson Jr. (@calvinjohnsonjr) 29 décembre 2021

Calvin Johnson Jr. a fait la couverture de Madden NFL 13 après avoir connu une saison 2011 où il a capté 96 passes pour 1 681 verges et 16 touchés en tant que receveur large. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel cette saison.

