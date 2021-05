Les athlètes de la NFL réagissent aux résultats du 100 m de DK Metcalf ⋆ .

DK Metcalf a couru 10,37 seconde course de 100 m aux Golden Games de l’USATF dimanche dernier. Vous pouvez tout lire sur les résultats ici.

Des athlètes de toute la NFL ont partagé leurs réflexions sur la performance impressionnante.

Patrick Mahomes et Tyreek Hill semblaient assez impressionnés!

C’est effrayant sheesh https://t.co/1wGCZR8BzS – Ty Hill (@cheetah) 9 mai 2021

J’adorerais voir une course complète de 8 joueurs entre les plus rapides de la NFL avec des joueurs comme Hill et Metcalf. Peut-être même ramener Chad Johnson pendant que nous y sommes?

Russell Wilson sait exactement à quelle vitesse Metcalf est sur le terrain et nous pouvons tous espérer voir sa vitesse exposée avec Wilson pour les années à venir!

Incroyable Bro! 🔥🔥🔥

Rollin! 💪🏾💪🏾💪🏾 @ dkm14 https://t.co/5IFvNwm7ey – Russell Wilson (@DangeRussWilson) 9 mai 2021

Robert Griffin III appréciait clairement l’affichage de dimanche alors qu’il enchaînait quelques tweets pour montrer son appréciation pour Metcalf.

Il faut beaucoup de courage pour se lancer sur cette piste comme le fait @ dkm14 en ce moment – Robert Griffin III (@RGIII) 9 mai 2021

Il y a une différence entre la vitesse de la piste et la vitesse du football. – Robert Griffin III (@RGIII) 9 mai 2021

Les athlètes d’athlétisme ont longtemps été méprisés ou sous-estimés. – Robert Griffin III (@RGIII) 9 mai 2021

10.36 est une victoire pour DK. Très impressionnant. – Robert Griffin III (@RGIII) 9 mai 2021

J’ai cherché dans DK Metcalf pour voir quand il courait et j’ai vu un bon nombre de mecs de piste faire un peu de bons commentaires sur lui en train de courir. Ils devraient dire merci au gros chien pour lui avoir apporté des yeux sur le sport. – Crocky (@eric_crocker) 9 mai 2021

Remerciez Dieu pour cette opportunité. Merci @usatf de m’avoir permis de venir aujourd’hui, merci à mes entraîneurs, PT, famille et amis qui ont soutenu! – DK Metcalf (@ dkm14) 10 mai 2021

Que quiconque dise qu’ils ne sont pas impressionnés par la vitesse de Metcalf, tout simplement, ils sont juste jaloux. Il est terrifiant et remarquable qu’un homme qui mesure près de 6 ″ 4 ′ et environ 230 lbs puisse courir une course de 100 m en moins de 10,5 secondes. C’est un monstre. À penser, toutes les équipes du repêchage de la NFL l’ont également ignoré le soir du repêchage.

