Les athlètes du Red Bull Horacio Llorens et Rafael Goberna tirent leur coup de cascade

Les athlètes Red Bull Horacio Llorens et Rafael Goberna se sont associés pour participer à une cascade unique exclusive au-dessus de la magnifique fontaine de Palm, à la Pointe, Palm Jumeirah.

La performance, maintenant diffusée dans un nouveau court métrage de Red Bull TV La pointe de rupture, a vu Llorens et Goberna porter des paramoteurs spéciaux pour glisser entre les jets d’eau de Palm Fountain, qui a récemment été couronnée la plus grande fontaine au monde.

Dans le film, les athlètes – avec une grande équipe de spécialistes – démontrent ce qu’il faut pour planifier une telle cascade. Les téléspectateurs voient la formation pré-événement, l’ingénierie, ainsi que des sessions de formation intensives et la pratique de la chorégraphie.

«Dès que nous en avons eu l’opportunité, nous voulions voler là-bas», explique le pilote de parapente professionnel, Llorens. «Le défi ultime est que nous volions de nuit, ce qui signifie une faible visibilité. Par conséquent, nous devions bien connaître la région à l’avance.

«De plus, nous devions savoir comment« jouer »avec la fontaine de palmiers, ce qui était nouveau pour nous. Et avec des jets d’eau aussi puissants atteignant 100 mètres, nous devions être vraiment préparés.

Llorens, avec son collègue athlète et ami Goberna avait discuté et pratiqué des tours et des chorégraphies pendant un certain temps avant d’arriver à Dubaï. Une fois dans l’émirat, le duo – avec toute l’équipe du projet – a mené des essais dans le désert de Margham à la lumière du jour pendant deux jours.

Le parapente avec un paramoteur est un processus compliqué et nécessite des compétences, de la patience et une planification très, très précise, y compris le besoin d’être ajusté en fonction de l’endroit où ils se trouvent. freins », poursuit Llorens. «Rafael [Goberna] a eu un petit problème avec son moteur.

Goberna précise: «Le moteur ne volait pas aussi bien, car avant d’arriver à Dubaï, il a été utilisé pour la dernière fois en Europe à haute altitude. Par conséquent, j’avais besoin de régler le carburateur dans l’air à l’intérieur du moteur. »

«Lors du premier vol d’entraînement au-dessus de l’eau, j’ai cassé une hélice. Je ne pouvais vraiment pas comprendre ce qui se passait. Et puis un autre a éclaté. Finalement, un moteur de secours a été nécessaire. »

Refusant d’abandonner, toute l’équipe a travaillé sans relâche pour être «prête à faire la fontaine» pour le tournage du film. «C’était super pour nous d’avoir terminé pour nous de cette façon – le processus était vraiment difficile depuis le tout début», conclut Goberna. «Après un long voyage, le résultat était magnifique. L’équipe a travaillé incroyablement dur pour y parvenir.

«Le point culminant pour moi a été de jouer entre les super tireurs avec Rafael, parce que c’est quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant; c’était vraiment nouveau et vraiment puissant – avec l’eau venant de nos côtés extrêmement haut. «

Goberna ajoute: «Vous sentez l’air monter avec l’eau – et l’eau éclabousse votre visage parce qu’elle est si forte. C’était une si belle expérience.

