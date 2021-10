Les «athlètes freaks» Oleksandr Usyk et Tyson Fury sont «au-dessus» d’Anthony Joshua, Deontay Wilder et Dillian Whyte

Dave Allen a décrit Oleksandr Usyk et Tyson Fury comme « des niveaux et des niveaux supérieurs » à ceux d’Anthony Joshua, Deontay Wilder et Dillian Whyte.

« The White Rhino » est même allé jusqu’à suggérer que les champions poids lourds actuels sont encore meilleurs que l’ancien pivot Wladimir Klitschko.

Fury a conservé son titre WBC à Las Vegas contre Wilder

Usyk est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

Courageux et fort, Allen a partagé le ring avec certains des meilleurs combattants de cette génération passionnante de poids lourds, que ce soit en compétition ou en combat.

Le joueur de 29 ans faisait partie du camp de Fury en 2018 lorsqu’il a fait son retour sur le ring après une longue absence et a été appelé par Usyk en vue de son combat des poids lourds avec Dereck Chisora.

Allen a déclaré que Fury « aime infliger de la douleur » et frappe beaucoup plus fort que les gens ne le croient, alors qu’il a été tristement célèbre pour dormir debout par Usyk en Ukraine.

À la lumière de la défaite annulée de l’ancien ennemi Whyte contre Otto Wallin, Allen a rendu son verdict sur la récolte actuelle de poids lourds et insiste sur le fait qu’aucun ne se rapproche des occupants actuels des ceintures de poids lourds.

Allen et Whyte ont parcouru la distance en 2016

« Oleksandr Usyk et Tyson Fury, pour moi les avoir combattus tous les deux, ainsi que d’avoir combattu Dillian, Luis Ortiz et d’avoir combattu Anthony Joshua, Wladimir Klitschko – Tyson Fury et Oleksandr Uysk à droite, ce ne sont pas des gens normaux.

« Ce sont des gens du monde extérieur. J’ai été avec des talents de classe mondiale à droite, et je sais quand je suis là-bas avec des talents de classe mondiale.

«Quand j’étais là-bas avec Oleksandr Usyk et Tyson Fury, c’est un autre niveau. Ce sont des niveaux et des niveaux supérieurs à tout le monde.

«Ce ne sont que des athlètes bizarres avec des capacités de boxe incroyables. Ce sont des hommes énormes qui pourraient bouger comme des poids welters, c’est du jamais vu.

AJ a été bien battu par Usyk en septembre

« Pour Dillian Whyte, je pense qu’Oleksandr Usyk et Tyson Fury sont juste à un autre niveau pour tout le monde.

« Anthony Joshua, Deontay Wilder, Dillian Whyte, même Andy Ruiz – ils sont un échelon de taille décente en dessous des deux autres. »

