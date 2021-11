Les athlètes hébergeront un AirBnb à Eugene pour gagner de l’argent NIL

Les Ducks de l’Oregon ont adopté la créativité depuis que les athlètes universitaires ont eu la possibilité de gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance.

Le cofondateur de Nike, Phil Knight, et plusieurs anciens dirigeants de Nike ont récemment lancé Division Street, une initiative visant à aider les étudiants-athlètes de l’Université de l’Oregon à capitaliser sur l’auto-monétisation après le récent changement de politique entourant le NIL.

Depuis lors, le programme n’a pas eu peur de sortir des sentiers battus. La star du football de l’Oregon Kayvon Thibodeaux a lancé sa propre crypto-monnaie. Il existe un marché officiel pour réserver des athlètes pour des concerts comme des apparitions ou des séances d’autographes.

L’une des autres idées que le programme expérimente est leur version unique d’Airbnb. Le projet a été décrit comme une « maison de narration d’athlètes » et différents athlètes auront à tour de rôle l’organisation de l’expérience pour les invités de la maison.

La star défensive du football de l’Oregon, Noah Sewell, est en tête des plateaux tournants du design d’intérieur, qui aide à tout décider, du décor aux collations.

La liste est actuellement disponible pour 552 $ par nuit – Sewell obtiendra une réduction – et est disponible à la location d’ici le 31 janvier (via Airbnb) :

“Ce bungalow d’artisans moderne, rénové et conçu avec goût sur une propriété d’angle, face aux bois calmes du Eugene Country Club, offre aux clients un équilibre parfait entre isolement et intimité, avec un accès pratique aux restaurants, brasseries, magasins et stade Autzen. Cuisine à aire ouverte avec portes françaises s’ouvrant sur une grande terrasse et une cour arrière confortable. Organisez et préparez le repas parfait dans la cuisine ouverte avec des appareils électroménagers neufs, puis détendez-vous et détendez-vous sur la terrasse arrière tranquille entièrement équipée d’un foyer au gaz.