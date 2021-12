Les athlètes maltraités par Nassar recevront une indemnité de 380 millions de dollars

13/12/2021 à 20h35 CET

Les près de 500 victimes de l’ancien médecin de l’équipe américaine Larry Nassar ont conclu un accord de 380 millions de dollars avec la Fédération américaine des gymnastes, le Comité olympique et paralympique américain et leurs assureurs après une bataille juridique de cinq ans, selon a rapporté le ‘Wall Street Journal’.

L’accord a été confirmé lundi lors d’une audience devant le tribunal fédéral des faillites à Indianapolis, selon le média susmentionné. Le Journal a rapporté que l’accord couvrira les poursuites intentées par les médaillés d’or olympiques, etparmi eux Simone Biles, Aly Raisman et McKayla Maroney, qui font toutes partie des victimes d’abus sexuels les plus en vue de Nassar.

Les trois femmes ont témoigné des abus qu’elles ont subis lors d’une audience au Sénat cette année. Lors de l’audience, ils ont fustigé les responsables américains de la gymnastique et des Jeux olympiques pour ne pas avoir arrêté Nassar., et ils ont pris des mesures contre le FBI pour son enquête douteuse sur les actions de l’ancien médecin.