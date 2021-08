Les athlètes mettent fin à la séquence de victoires historique des Yankees de New York

Les Les athlètes L’équipe d’Oakland a mis fin à la séquence historique de victoires consécutives détenues par le Yankees de New York dans le MLB 2021.

Après un marathon de victoires contre les Angels d’Anaheim, les Red Sox de Boston, les Twins du Minnesota, les Braves d’Atlanta et deux contre les Les athlètes , ces mêmes ont culminé avec la séquence de 13 victoires.

Le lanceur dominicain Frankie Montas a travaillé 7 manches sans but avec six retraits au bâton, laissant le chaud Giancarlo Stanton sans coup sûr et Aaron Judge une seule base supplémentaire. Le gaucher Andre Chaffin a également travaillé la huitième manche sans problème, laissant la table servie pour Sergio Romo.

Cependant, Sergio Romo a permis à un circuit de deux points d’Aaron Judge de mettre le jeu en jeu pour la course miniature, le Mexicain a réussi à dominer Giancarlo Stanton et Joey Gallo pour mettre fin au match et le clôturer. Romo a marqué son premier arrêt avec le Les athlètes.

La séquence de 13 victoires consécutives des Yankees s’arrête. A prends-le pic.twitter.com/8a5SFUvWfB – Justin Groc (@jgroc) 28 août 2021

Pour l’offensive d’Oakland Athletics, le joueur de troisième but Matt Chapman 4-1 (HR), Tony Kemp 3-1.

Nestor Cortes Jr. était le starter pour le Yankees de New York, travaillant 5,1 manches avec 4 points, 3 BB et 4 retraits au bâton. Albert Abreu a lancé 1,2 manches sans but et Lucas Luetge en fin de huitième sans problème.