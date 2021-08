Les athlètes olympiques ont frappé les poses de Sailor Moon et de Dragon Ball

Au nom de la Lune, l’équipe d’Ouzbékistan fera de la gymnastique. Photo : Jamie Squire (.)

La cérémonie de clôture s’achevant ce soir au Japon, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se sont terminés. Comme aux Jeux olympiques précédents, il y avait des gagnants, des perdants et des bouleversements. Mais contrairement à d’autres, les Jeux de Tokyo avaient plus de références à l’anime que jamais.

Auparavant, Kotaku mettait en vedette Miltiadis Tentoglou, qui a pris la pose de One Piece avant de remporter l’or au saut en longueur masculin. Il n’était guère seul. D’autres athlètes sont également entrés dans l’acte, faisant des clins d’œil aux franchises bien-aimées avant, pendant et après les compétitions.

Jetons un coup d’œil à plus d’olympiens montrant leur amour pour les mangas et les anime.

Le lanceur de poids américain Payton Otterdahl, par exemple, a rendu un autre hommage à One Piece, faisant la pose « Super » de Franky (et même dit « Super » comme il l’a fait !).

Le Twitter officiel de One Piece a envoyé au finaliste une belle note de félicitations, écrivant: “Nous célébrons sincèrement les activités de notre” NAKAMA “dans le monde avec le plus grand respect pour vos efforts et vos réalisations.”

Aux Jeux olympiques de Tokyo, Lyles a couru le 200 m avec un temps de 19,74 secondes. Photo : Patrick Smith (.)

Après avoir remporté le bronze au 200 m masculin, Noah Lyles de l’équipe américaine a célébré avec un Kamehameha. Sur Instagram, Lyles a confirmé qu’il s’agit bien d’un Kamehameha et non d’un Street Fighter Hadouken. (L’équipe de relais masculin du 400 m de Chine a également fait ce qui était une pose Kamehameha ou Hadouken avant leur compétition.)

L’équipe d’Italie, quant à elle, semble également être de grands fans de Dragon Ball.

La gymnaste mexicaine Alexa Moreno a fait sa routine au sol sur la bande originale de Demon Slayer.

Alexa Moreno a également participé à la finale du saut féminin, faisant d’elle la deuxième gymnaste mexicaine à atteindre la finale. Photo : Laurence Griffiths (.)

Il n’est pas rare que la musique d’anime (ou la musique de jeu vidéo, d’ailleurs) soit utilisée dans des routines ou des événements sportifs, mais comme il s’agit des derniers Jeux olympiques de Moreno, le choix le rend très spécial.

L’équipe d’Ouzbékistan a porté ces tenues de style Sailor Moon lors des compétitions précédant les Jeux olympiques.Photo : Martin Bureau/. (.)

La patineuse artistique Evgenia Medvedeva a déjà prouvé que Sailor Moon fonctionne bien avec le patinage sur glace, et cette année, l’équipe d’Ouzbékistan a montré à quel point elle se marie bien avec la gymnastique rythmique.

Ce n’étaient pas les seules références (plus ici et ici), avec Attack on Titan et Jojo’s Bizarre Adventure recevant également les inévitables cris. C’était inévitable ! Outre le fait que les Jeux olympiques ont eu lieu au Japon, des personnages de mangas et d’anime sont apparus sur des marchandises officielles. De plus, aimer les anime et les mangas est devenu un courant dominant à l’échelle internationale.

Considérant à quel point les anime et les mangas sont particulièrement populaires en France, ne soyez pas surpris si des poses comme celles-ci deviennent une norme aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Alors que les hochements de tête d’anime ne manquaient pas, les jeux vidéo n’ont certainement pas été oubliés. Les Jeux de Tokyo ont inspiré un JRPG Google Doodle sur le thème olympique, et la cérémonie d’ouverture a été remplie de musique de jeux vidéo.