Les athlètes présentent les Jeux olympiques de Tokyo 2020 aux fans : YouTube, TikTok – WWD

Pas de spectateurs, pas de problème.

Grâce à une multitude de plateformes de médias sociaux, les athlètes pouvaient toujours montrer à leurs fans leurs expériences aux Jeux olympiques d’été de Tokyo. Des blogs vidéo plus longs sur YouTube aux courts clips amusants sur TikTok, il est sûr de dire que certains athlètes ont profité de leur temps libre pour créer du contenu pour leurs abonnés.

Au premier plan se trouve TikTok, qui a pris d’assaut Internet au cours des deux dernières années, en particulier au début de la pandémie. L’un des plus grands athlètes célèbres de TikTok à émerger lors des jeux de cette année était Ilona Maher, une joueuse de rugby américaine de 24 ans.

Maher était très populaire avant même le début des Jeux olympiques en raison des clips montrant son humour et ses manières franches. La vidéo qui a reçu le plus de succès sur Internet est celle où elle et d’autres athlètes américains ont décidé de tester la solidité des lits en carton sur lesquels chaque olympien dormait en effectuant différentes activités. Il s’avère que les lits étaient très sécurisés malgré le fait qu’ils soient en carton.

@ilonamaher Mon temps d’écran n’a pas de quoi être fier #tokyo2020 #beastbeautybrains #olympics #usarugby #tokyoolympics #olympictiktok #teamusa ♬ Je suis un survivant – Reba McEntire

Parmi les autres athlètes qui ont présenté une idée approfondie de leur temps aux Jeux olympiques, citons l’équipe américaine de gymnastique féminine. Chaque membre possède un compte TikTok et publie fréquemment pendant son séjour à Tokyo. Sunisa “Suni” Lee et Jordan Chiles ont profité de leur temps libre pour télécharger de courts clips d’eux-mêmes en train de danser.

L’Allemande Alica Schmidt, qui est venue aux Jeux olympiques pour l’athlétisme, a partagé son expérience via TikTok en donnant aux téléspectateurs une idée de leurs espaces de vie, de la salle de sport, de la salle à manger du village olympique, qui est ouverte 24h / 24, et des cadeaux qu’ils ont été donné jusqu’à présent.

Kelsey Robinson, une joueuse de volley-ball pour les États-Unis, a publié un TikTok d’une “journée d’entraînement aux Jeux olympiques”, qui la montrait en train de faire son test COVID-19 quotidien avant de se diriger vers la salle de restauration pour le petit-déjeuner. Il a également montré des clips d’eux explorant le village olympique et s’entraînant au High Performance Center, qui sert de centre d’entraînement privé spécialement pour les athlètes américains.

Selon Robinson, le village disposait de navettes autonomes, de manucures et pédicures gratuites, de distributeurs automatiques pouvant distribuer des boissons gratuites après avoir scanné une pièce d’identité spécifique et d’un centre de massage et de relaxation.

@kelseymarierobinson Dîner au village olympique #tokyoolympics #teamusa #fypシ #olympicspirit #volleyball #LeadWithLove J’ai tellement faim – Karter Zaher

Robinson a également partagé ce que c’était que de marcher lors de la cérémonie d’ouverture, donnant même aux téléspectateurs un aperçu d’autres athlètes chantant un joyeux anniversaire au basketteur américain Kevin Durant – bien que son anniversaire ne soit pas étonnant avant le 29 septembre.

Pendant ce temps, des athlètes tels que MyKayla Skinner, Tom Daley et Matisse Thybulle ont partagé leurs expériences via des vlogs sur YouTube. Le plus actif des trois était Daley, un plongeur du Royaume-Uni qui a remporté la médaille d’or à la plate-forme synchronisée masculine de 10 mètres avec son partenaire de plongeon Matty Lee.

Daley, qui publie déjà fréquemment en tant que vlogger régulier, a accumulé des millions de vues pendant son séjour à Tokyo, en téléchargeant des vidéos telles qu’une visite de leur appartement (qui ressemble beaucoup à un dortoir universitaire), le village olympique, une question-et- session de réponses avec Lee et une commémorant sa médaille d’or.

Il a également évoqué les réglementations COVID-19, telles que les tests quotidiens et la recherche des contacts sur le téléphone de chaque athlète. “Ils nous disent qu’aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle parce que vous ne découvrez vos résultats que si vous êtes positif”, a déclaré Daley dans l’une de ses vidéos. « Nous avons un suivi des contrats sur nos téléphones, de sorte que si nous entrons en contact près de quelqu’un dans la salle à manger, par exemple, avec COVID-19, nous recevons une notification et nous devons nous isoler. »

Skinner, une gymnaste des États-Unis, était déjà une vlogger active sur YouTube, documentant sa vie quotidienne avant les Jeux olympiques. Sa première vidéo aux Jeux, intitulée “Come to the Olympics With Me”, a enregistré plus de 1,4 million de vues et compte depuis sa date de publication. Le vlog de 30 minutes a tout détaillé, de son processus d’emballage au vol pour Tokyo et à l’exploration du village.

Skinner a également mentionné que l’équipe de gymnastique américaine ne logeait pas dans le Village, contrairement à la plupart des athlètes, mais dans des hôtels. Elle a expliqué que l’équipe ne voulait pas que les gymnastes soient autour des autres athlètes en raison de COVID-19.

“Nous restons dans un hôtel, nous ne sommes pas au village olympique parce qu’ils ne veulent pas de nous autour des autres athlètes simplement parce qu’ils ne veulent pas que nous attrapions COVID-19”, a-t-elle déclaré dans sa vidéo, révélant sa légère déception puisqu’elle n’a pas pu non plus rester au village olympique lors des derniers Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

Skinner a complété sa vidéo en parlant à la caméra de ses pensées et de ses sentiments sur ses derniers Jeux olympiques, alors qu’elle annonçait qu’elle prendrait sa retraite de la gymnastique professionnelle après ces Jeux d’été.

Thybulle est devenu une superstar du vlogging lors de la bulle NBA l’année dernière, où il a documenté son expérience chaque semaine alors qu’il jouait pour les Philadelphia 76ers à Orlando. Thybulle a la double nationalité américaine et australienne, mais a choisi de jouer pour cette dernière aux Jeux olympiques.

Avec ses fans lui demandant de documenter son temps lors de ses premiers Jeux d’été, Thybulle a mis en ligne des vlogs hebdomadaires, mais pas aussi souvent que quelqu’un comme Daley, par exemple. Jusqu’à présent, Thybulle a mis en ligne trois épisodes de sa série “Road to Tokyo”, partageant son expérience d’entraînement avec les Boomers à Los Angeles et Las Vegas. Il n’a pas encore mis en ligne de contenu sur sa présence à Tokyo, mais les fans attendent au moins un peu plus du basketteur dans les semaines à venir, puisque l’équipe australienne a perdu contre les Américains en demi-finale de basket-ball.

Alors que les Jeux olympiques terminent d’autres Jeux, les fans ont plaisanté en disant que TikTok était la chaîne de référence pour suivre. Certains athlètes peuvent avoir un avenir en tant que blogueurs à part entière après leur séjour à Tokyo.

LIRE LA SUITE ICI :

Les grandes marques de mode participant aux Jeux olympiques d’été de Tokyo

Un équilibre délicat pour les présentateurs de NBC News couvrant les Jeux olympiques de Tokyo entravés par une pandémie

17 athlètes à surveiller aux Jeux olympiques de Tokyo 2020