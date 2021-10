Les athlètes professionnels le tuent avec leurs costumes d’Halloween 2021

Halloween est à nos portes, mais beaucoup de vedettes d’Hollywood ont commencé une nuit tôt, y compris certaines des plus grandes superstars du sport … qui avaient l’air effrayantes en costume.

Il y a eu des tonnes de fêtes samedi soir à LA… et elles ont été suivies par nos athlètes les plus célèbres, qui n’ont pas du tout déçu avec leurs « stumes ».

Nous avons vu James Lebron comme Freddy Krueger, Russell Westbrook et Nina Westbrook comme Chucky et sa fiancée, Jacques Paul et sa petite amie comme Dana Blanc avec ses « putes et cocaïne », Paul Pogba comme un squelette, Jour de Neymar du crâne de sucre mort et Bois de Jordyn et Karl Anthony-Towns comme le Petit Chaperon Rouge et le Grand Méchant Loup.

Anthony Davis en tant que Candyman était très certainement une vedette, tout comme Aaron Rodgers en tant que John Wick – un costume qui, selon lui, a duré un an… ce qui est… étrange. Enfilez simplement un costume et allez-y, non ???

Quoi qu’il en soit, c’était juste un avant-goût de ce que Tinseltown avait à offrir en ce qui concerne les tenues – les non-athlètes étaient tout aussi déguisés … et leurs tenues étaient tout aussi impressionnantes.