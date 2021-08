Les athlètes restent à l’écart des réseaux sociaux pour éviter les pressions extérieures

in

Un journaliste de CNN envoie un message dur aux critiques de Biles 5:13

. – Après que Simone Biles se soit retirée de la finale de gymnastique par équipe féminine et du concours complet de la compétition individuelle pour se concentrer sur sa santé mentale, d’autres olympiennes ont déclaré qu’elles avaient quitté les plateformes de médias sociaux pour protéger leur propre bien-être mental.

Biles, l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps, s’est retirée d’une compétition par équipes dramatique mardi, soulignant des problèmes de santé mentale dans le but de protéger “son corps et son esprit”. Mercredi, USA Gymnastics a annoncé que la gymnaste ne participerait pas à l’épreuve individuelle, une décision qu’elle a soutenue “de tout coeur”.

Et à la lumière de la décision de Biles de donner la priorité à son propre état mental par rapport à la compétition, certains athlètes médaillés d’or à Tokyo 2020 ont déclaré qu’ils prenaient des mesures pour protéger leur propre santé.

La nageuse australienne Ariarne Titmus, qui a remporté deux médailles d’or olympiques à Tokyo 2020 aux 200 et 400 mètres nage libre, a déclaré qu’elle avait supprimé toutes les applications de médias sociaux de son téléphone pour éviter “la pression extérieure”.

“Je pense que même si les messages de tout le monde sont vraiment jolis, et c’est bien de les regarder un peu, parfois ça peut être un peu bouleversant”, a-t-elle déclaré après sa victoire lors de son dernier match avec l’Américaine Katie Ledecky en finale de le 200 mètres nage libre féminin, mercredi.

“Alors je parle juste à ma famille, un peu, pas beaucoup non plus. Alors j’ai essayé de ne rien lire parce que je pense que cela ajoute une pression externe. Je veux dire, hier soir j’ai demandé à mon meilleur ami d’aller sur mon Instagram pour poster un message pour Donc, je ne suis même pas allé en ligne pour publier, mais elle a dit: “Mec, tes notifications sont hors de contrôle” “, a ajouté la jeune femme de 20 ans.

“Donc, quand je serai de retour en ligne, ça va être un peu mouvementé, je pense. Mais je pense que c’est bien de pouvoir s’en sortir lorsque vous êtes en compétition. C’est une autre chose dont vous n’avez pas à vous soucier. “

Doncic et Arirne Titmus, les protagonistes de Tokyo 2020 2:25

Après avoir établi un nouveau record olympique de 53,50 secondes au 200 mètres pour remporter sa deuxième médaille d’or aux Jeux, Titmus a admis que même si elle avait appris le départ de Biles, elle essaie de se concentrer sur elle-même pendant la compétition.

“C’est un peu étrange, en fait aux Jeux olympiques, et il y a plusieurs événements en cours”, a-t-il déclaré aux médias. “Mais j’ai l’impression que lorsque vous avez un objectif si étroit, vous pensez vraiment à ce que vous faites. Et pour moi, c’est comme une autre compétition de natation. Donc je ne regarde pas vraiment trop à l’extérieur.”

Surmonter le chagrin

Pour la cycliste néerlandaise Annemiek van Vleuten, s’éloigner des réseaux sociaux a été une décision qu’elle a prise pour préserver son état mental après sa déchirante médaille d’argent lors de la course cycliste sur route féminine de dimanche. Alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée après avoir terminé le parcours de 147 kilomètres, il leva les bras en signe de célébration, pensant qu’il avait remporté la médaille d’or.

Cependant, elle ne s’est pas rendu compte que l’Autrichienne Anna Kiesenhofer avait franchi la ligne d’arrivée bien devant ses concurrents et avait remporté la médaille d’or.

Et dans un effort pour faire face aux réactions qu’il aurait pu recevoir sur les réseaux sociaux après son moment déchirant, van Vleuten a décidé de rester en dehors de cela.

Après avoir finalement décroché une médaille d’or dans le contre-la-montre individuel mercredi, van Vleuten a déclaré qu’il s’était coupé des réseaux sociaux pour l’aider dans sa préparation.

“Je me suis coupé des réseaux sociaux, et le message que j’ai retenu de la course sur route était que j’étais dans ma meilleure forme possible”, a-t-il déclaré aux médias.

“J’ai laissé tous les médias… J’ai laissé le compte Twitter fermé”, a-t-il ajouté. “J’ai laissé tout le monde parler, mais le message que j’ai emporté avec moi était : je suis de retour dans ma meilleure forme.”