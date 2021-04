Les Atlanta Hawks gagnent 103-126 sur les pélicans de la Nouvelle-Orléans

04/03/2021 à 05:52 CEST

Atlanta Hawks a obtenu la victoire contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin de chez soi par 103-126 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Orlando Magic par 110-115, ajoutant un total de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre San Antonio Spurs 129-134, obtenant un total de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Pour le moment Atlanta Hawks serait exclu des play-offs avec 25 victoires en 49 matchs joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 21 matchs gagnés sur 48 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il était le principal dominant, a élargi l’écart à un maximum de sept points (10-3) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat de 34-28. Plus tard, le deuxième quart a présenté les deux équipes, avec divers mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 20-27. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 54-55 dans l’électronique.

Au troisième quart, l’équipe visiteuse a pris ses distances dans la lumière, a continué à gagner par 19 points (64-83) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 25-39 et un résultat global de 79-94. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel et ont eu une différence maximale de 25 points (93-118) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-32. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 103-126 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de Atlanta Hawks a été construit sur 26 points, sept passes et sept rebonds de Bogdan Bogdanovic et les 24 points, trois passes et un rebond de Kevin Huerter. Les 21 points, deux passes et deux rebonds de Kira Lewis et les 16 points, six passes et quatre rebonds de James Johnson ils n’étaient pas assez pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans A remporté le match.

Dans le prochain match de la compétition Pélicans de la Nouvelle-Orléans va affronter Houston Rockets dans le Centre Toyotaau prochain match, Atlanta Hawks jouera contre Guerriers de l’état d’or dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.