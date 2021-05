Les Atlanta Hawks l’emportent sur les New York Knicks 105-107

24/05/2021 à 10h02 CEST

Atlanta Hawks a gagné à la maison pour New York Knicks par 105-107 lors du premier tour des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Avec cette victoire de Atlanta Hawks, le match nul se termine par un résultat de 0-1.

Au cours du premier trimestre, les visiteurs ont été les principaux leaders sur la piste, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2 au cours de ce trimestre et ont eu une différence maximale de 11 points (11-22) et ont terminé avec un résultat de 16-24. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher de l’électronique, qui s’est terminée sur un résultat partiel de 34-28. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 50-52 points avant la pause.

Le troisième trimestre a connu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-19 et un agrégat 73-71. Enfin, le dernier quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec divers mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un score partiel de 32-36. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 105-107 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Apportez des jeunes Oui Bogdan Bogdanovic pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 32 points, 10 passes et sept rebonds et 18 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Alec burks Oui Julius Randle, avec 27 points, quatre passes et trois rebonds et 15 points, quatre passes et 12 rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, New York Knicks jouera à nouveau contre Atlanta Hawks dans le Madison Square Garden dans le deuxième duel de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.