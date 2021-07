Les Atlanta Hawks mettent Cam Reddish sur le marché

C’était l’une des meilleures nouvelles de Atlanta Hawks dans la dernière ligne droite de la saison. Cam Rougeâtre Il est sorti d’une très longue blessure, a été placé sous les ordres de Nate McMillan et a commencé à en rajouter très vite. Pointage extérieur, physique, puissance, connaissances défensives, explosivité, lecture de jeu…

Cependant, comme l’a confirmé @TheNBACentral, Atlanta Hawks comprend que Cam Reddish est l’une des pièces consommables de la liste et un chiffre pour lequel ils pourraient obtenir d’excellents retours s’il est placé dans un éventuel échange. Quelle équipe tentera de s’emparer des services de l’attaquant polyvalent ?

Le temps des sacs postaux : sur les rumeurs de Cam Reddish, le contrat de John Collins, le repêchage, les échanges, les plus grandes priorités de cette intersaison, un joueur que j’aimerais que les Hawks ajoutent, Gallinari, Okongwu, Donda et bien plus encore !

Abonnez-vous ci-dessous pour 50 % de réduction ⬇️https : //t.co/xEZhz4zjhk

– Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 28 juillet 2021