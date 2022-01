Les Atlanta Hawks pourraient être intéressés par l’acquisition de Ben Simmons

Dans les dernières heures, la figure de Ben Simmons, un joueur qui n’a pas fait ses débuts dans la saison après son désaccord total avec les Sixers. Ce renouveau vient d’une rumeur le associant aux Hawks d’Atlanta.

Le journaliste chevronné Marc Steinde Substack dit que les Hawks pourraient être intéressés à remporter le All-Star australien.

Atlanta traverse une période difficile, loin de sa brillante saison dernière. L’équipe est actuellement hors de jeu dans l’Est et sa défense est très fragile à ce jour, occupant l’une des pires positions en matière défensive et ayant concédé 130 points ou plus dans 4 des 6 derniers matchs que vous avez disputés.

De ce point de vue, l’arrivée de Simmons activerait grandement les Hawks à l’arrière et serait un parfait complément à Amenez des jeunes, dont les capacités défensives sont loin de ses fantastiques capacités offensives.

Les Hawks ont signé des contrats d’agent libre Bogdan Bogdanovic Oui Danilo Gallinari et de longues extensions à Trae Young, Clint capela, John Collins Oui Kevin Huerter. De tous, seul Young est intouchable. Et c’est qu’il n’aime pas la performance de certains des joueurs qui ont acquis de longues garanties de salaire.

De plus, les jeunes cam rougeâtre Il est en fuite, avec plus d’options d’échange que de signer une prolongation de son contrat, prolongation à laquelle il est éligible à l’été 2022.

La vérité est que le directeur général de Hawks, Travis schlenk, a plein de pièces à manœuvrer sur le marché à la recherche de Simmons, dans un marché d’hiver dont la date limite est fixée au 10 février.

Selon les rumeurs qui ont circulé, de nombreuses équipes ont déjà enquêté sur la situation de Simmons, parmi lesquelles les Cavaliers, Kings, Spurs, Pacers et Timberwolves.