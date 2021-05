Les Atlanta Hawks remportent la victoire sur les New York Knicks 105-94

29/05/2021 à 14h00 CEST

Atlanta Hawks a été imposé en tant que local à Knicks de New York par 105-94 au troisième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité persiste avec un résultat de 2-1 pour Atlanta Hawks.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 10-2 au cours du quart et ont terminé avec 29-31. Après cela, le deuxième quart a également connu plusieurs changements de leader dans la lumière jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 29-13. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 58-44 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à maintenir leur différence dans l’électronique et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-28 et un total de 86-72. Enfin au dernier trimestre Knicks de New York a comblé à nouveau l’écart à la lumière, réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart, mais pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 19-22. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 105-94 pour Atlanta Hawks.

En outre, les acteurs les plus importants de Atlanta Hawks Ils étaient Amenez des jeunes Oui Clint Capela, qui a obtenu 21 points, 14 passes et un rebond et 13 points, deux passes et 12 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Derrick Rose Oui Julius Randle, avec 30 points, cinq passes et six rebonds et 14 points, deux passes et 11 rebonds respectivement.

Lors de la prochaine réunion de Atlanta Hawks son rival sera encore Knicks de New York, qui jouera dans le Arène de la ferme d’État dans le quatrième match de la série. Consultez le programme complet de la NBA.