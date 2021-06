Les attaquants en mouvement avec Harry Kane liés à Man City, tandis que Cristiano Ronaldo pourrait remplacer Kylian Mbappe, lié au Real Madrid, et Mauro Icardi pourrait retourner en Italie

Trois des meilleurs buteurs du football pourraient tous être en mouvement cet été, avec Harry Kane, Kylian Mbappe et Cristiano Ronaldo qui seraient tous en route.

Kane a exprimé ouvertement son ambition de partir à la recherche de grands honneurs du football, tandis que les deux autres seraient également prêts à relever de nouveaux défis.

.

Liverpool et le Real Madrid sont les clubs les plus liés à Mbappe

La rumeur dit que Mbappe s’éloigne du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons et que Liverpool et le Real Madrid sont tous deux fortement liés.

Il a marqué avec 42 buts et enregistré 11 passes décisives en 47 matches, mais l’échec du PSG à remporter le titre de Ligue 1 et à se retirer des demi-finales de la Ligue des champions aura ajouté au mécontentement du Français.

Le joueur de 22 ans n’a plus qu’un an sur son contrat, et le PSG pourrait chercher à l’encaisser s’il craignait qu’il soit prêt à passer à autre chose.

Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, Mbappe est “un cadeau” pour le nouveau patron du Real Carlo Ancelotti et les géants espagnols espèrent pouvoir le signer pour un prix plus modeste avec seulement 12 mois de son contrat actuel.

Et la décision du Real pour Mbappe est susceptible de déclencher un énorme carrousel de transfert entre trois des plus grands clubs européens, avec Ronaldo qui quittera la Juventus pour remplacer Mbappe et Mauro Icardi pour passer du PSG à la Juventus pour remplacer Ronaldo à Turin.

.

Ronaldo pourrait quitter la Juve cet été

Icardi pourrait être sur le point de rentrer en Italie

La Juve a terminé quatrième de Serie A et a été battue par Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions et vient de se qualifier pour le tournoi de la saison prochaine.

Pendant ce temps, Man City a de nouveau été fortement lié à la machine à but anglaise Harry Kane.

Pep Guardiola le considère comme le remplaçant parfait de Sergio Aguero, qui part pour Barcelone cet été.

.

Kane n’a pas fait grand-chose pour refroidir les spéculations sur son avenir

Acquérir le meilleur buteur de Premier League pourrait être la dernière pièce du puzzle pour City, qui est toujours à la recherche de son tout premier triomphe en Ligue des champions.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, n’a cependant pas renoncé à garder Kane et demanderait 120 millions de livres sterling à vendre.

Mais avec trois impressionnantes bottes d’or de Premier League à son actif, il en vaut peut-être la peine.