Les attaques contre la théorie de la race critique visent à préserver le privilège et le pouvoir des blancs ⋆ 10z viral

C’est une façon d’attaquer les droits civiques. C’est une façon de réviser et de nier des pans sordides de l’histoire américaine. Et il est fort probable qu’aucun de ses détracteurs n’ait lu un seul document à ce sujet. Néanmoins, les politiciens du Parti républicain veulent créer une vision apocalyptique d’universitaires/professeurs d’écoles publiques endoctrinés de force avec la théorie de la race critique, qui devient rapidement un problème pour les guerriers de la culture de droite à l’approche des élections de mi-mandat de 2022. .

Au fond, la Critical Race Theory soutient que le racisme a été un facteur important dans la formation et la fonction des États-Unis. Il postule que les institutions américaines telles que le système judiciaire et les établissements d’enseignement doivent être considérées du point de vue de la race et du racisme.

La théorie critique de la race, qui existe depuis plus de quarante ans, est devenue un sujet brûlant pour les conservateurs en 2019, avec la publication du projet 1619 du New York Times et l’élaboration d’un programme 1619. En 2020, l’ancien président Donald Trump a publié un décret interdisant aux contractants fédéraux d’organiser certaines formations sur la sensibilité raciale, un décret annulé par la suite par le président Joe Biden. La bataille autour de la théorie critique de la race s’est encore engagée lorsque Trump a nommé une commission choisie et déficiente sur le plan académique, 1776, qui était censée remettre la nation sur son histoire.

Dans son récent article détaillé de Inside Higher Ed intitulé « D’où vient l’hystérie bizarre à propos de la théorie critique de la race ? Suivez l’argent ! », a expliqué Isaac Kamola que pendant des années, « de riches donateurs de droite et libertaires nous[ed] leur richesse pour transformer l’enseignement supérieur à leur image. Beaucoup de ces dons sont assortis de conditions que l’argent sera dépensé de la manière que les donateurs jugent appropriée.

Kamola a écrit : « Plus récemment, cela a pris la forme d’un assaut frontal contre le « Projet 1619 » d’Hannah-Jones. L’administration Trump a même créé la Commission de 1776 pour répondre à l’affirmation d’Hannah-Jones selon laquelle l’esclavage doit être reconnu comme un élément central de la fondation de la nation. Publié deux jours avant le départ de Trump, le rapport de la Commission de 1776 a été rapidement condamné comme hautement inexact, incohérent et régurgitant un récit obsolète et faux de l’exceptionnalisme américain.

Ces jours-ci, le projet de guerres culturelles de plusieurs décennies du Parti républicain a mis la théorie critique de la race dans sa ligne de mire ; ce qui en fait la cause célèbre pour les politiciens républicains, les bailleurs de fonds conservateurs et les groupes de réflexion de droite. Certaines législatures d’État adoptent des lois empêchant l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques. Les universités sont obligées de répondre aux questions de leur conseil d’administration pour savoir si la théorie critique de la race est enseignée sur leurs campus.

Au niveau national, Barbara Sprunt de NPR a récemment rapporté : « Sen. Tom Cotton, R-Ark., a présenté le Combating Racist Training in the Military Act, un projet de loi qui interdirait aux forces armées et aux universitaires du ministère de la Défense de promouvoir des « théories anti-américaines et racistes », qui, selon le projet de loi texte, inclut la théorie critique de la race. Dans un autre développement, le représentant Byron Donalds, R-Fla., a déclaré qu’il coparrainait une législation qui empêcherait les dollars fédéraux d’être dépensés pour la théorie critique de la race dans les écoles ou les bureaux du gouvernement.

Lors d’une conférence de presse en mai, le représentant Ralph Norman, RS.C., aux côtés de six autres membres du tout-républicain House Freedom Caucus, a déclaré « « Les gens, nous sommes dans une guerre culturelle aujourd’hui » : « La théorie critique de la race affirme que les personnes à la peau blanche sont intrinsèquement racistes, non pas à cause de leurs actions, de leurs paroles ou de ce qu’elles croient réellement dans leur cœur, mais en raison de la couleur de leur peau.

Le Lawrence Times (Kansas) a récemment rapporté qu’en réponse à “une enquête de la sénatrice Brenda Dietrich, R-Topeka, le Kansas Board of Regents – qui régit la KU et les cinq autres universités publiques de l’État – a demandé aux écoles de produire un liste des cours qui enseignent la théorie.

«Jill Hummels, la responsable des communications du bureau du prévôt de la KU, a confirmé au Lawrence Times que les administrateurs de l’université avaient reçu et répondu à la demande des régents. Un seul cours, a écrit Hummels dans un e-mail, s’est avéré avoir la théorie critique de la race dans sa description. Elle a refusé d’identifier le parcours.

Selon George Chidi de The Intercept, « Gov. Brian Kemp a écrit une lettre au conseil d’État de l’éducation le mois dernier, [before it passed a resolution restricting classroom discussion of racism] qualifiant la théorie critique de la race de « programme de division et anti-américain », qui « n’a pas sa place dans les salles de classe géorgiennes ».

Attaquer la théorie critique de la race pourrait être le prochain grand gourdin des guerres culturelles du mouvement conservateur. À l’heure actuelle, la plupart s’accordent à dire que critiquer la théorie critique de la race n’est encore qu’un problème de niche. Mais comme nous l’avons vu auparavant, une fois que l’infrastructure conservatrice s’est emparée d’un problème – en particulier d’une course aussi chargée – elle en arrachera chaque dernière goutte propagandiste. On ne sait pas comment ces attaques contre la théorie de la race critique se joueront lors des élections de mi-mandat de 2022 et au-delà.

À propos de l’auteur

Bill Berkowitz est un observateur de longue date du mouvement conservateur. Ses chroniques de Conservative Watch documentent les stratégies, les acteurs, les institutions, les victoires et les défaites de la droite américaine.