Les attaques CRT de NBC contre le district scolaire du Texas déclenchent une enquête fédérale

Après avoir passé des mois à attaquer sans relâche le Carroll Independent School District à Southlake, au Texas, pour ne pas avoir mis en œuvre un programme radical de théorie critique de la race, mercredi, NBC Nightly News a vanté avec enthousiasme la façon dont la campagne de diffamation du réseau avait été récompensée. Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Éducation de Biden a annoncé qu’il lancerait plusieurs enquêtes sur les droits civils dans le district scolaire pas suffisamment réveillé.

«Les écoles du Texas dans une tempête de feu sur la course. La nouvelle enquête sur les droits civiques », Le présentateur Lester Holt a taquiné en haut du journal télévisé du soir. Quelques minutes plus tard, il a proclamé à bout de souffle : «Ce soir, il y a des nouvelles en développement à Southlake, au Texas, à la suite du reportage approfondi que NBC News a fait là-bas sur la question de la race et de l’éducation. Une nouvelle enquête fédérale est maintenant en cours.

La correspondante Antonia Hylton, qui a consacré un podcast entier de NBC News à la promotion de la poussée pro-CRT dans la ville du Texas, a salué l’intervention fédérale :

À Southlake, au Texas, le département américain de l’Éducation a lancé trois enquêtes sur les droits civiques dans le district scolaire de Carroll sur des allégations non spécifiées de discrimination fondée sur la race, la nationalité et le sexe… Pendant près d’un an, NBC News a couvert l’affrontement racial. et l’éducation dans cette banlieue aisée de Dallas….Les bénévoles ont passé près de deux ans à élaborer un plan de diversité scolaire. Mais certains parents ont reculé, lançant un procès qui a effectivement tué le plan….Les experts disent que seulement 5 à 10 % de ce type de plaintes pour discrimination deviennent des enquêtes fédérales officielles.

L’un de ces experts, le président et avocat de l’Association of Title IX Administrators, Brett Sokolow, a averti : « Ils vont approfondir la question et essayer de déterminer s’il y a eu des violations de diverses lois fédérales.

Hylton a prédit avec impatience que l’administration Biden pourrait harceler le système scolaire de Southlake « pour les années à venir »: « Les enquêtes pourraient prendre plus d’un an, et si le gouvernement fédéral constate des violations, le district scolaire pourrait être contraint d’apporter des changements de politique et pourrait être surveillé par le ministère de l’Éducation pour les années à venir. »

Alors que NBC a été heureuse de passer près d’un an à attiser les tensions raciales dans un seul district scolaire, elle a délibérément ignoré plusieurs scandales – dont deux agressions sexuelles d’étudiants – secouant l’ensemble du système scolaire du comté de Loudoun, en Virginie, qui a eu un impact majeur sur le Commonwealth de près. -regardé la course du gouverneur.

Lorsque la nouvelle de l’enquête fédérale sur les écoles de Southlake a éclaté mercredi matin, Hylton est apparu sur MSNBC à 10h00 et 11h00 HE pour saluer le développement. Elle a d’abord déclaré au présentateur Jose Diaz-Balart :

…Ceci est une grosse affaire. Il s’agit d’enquêtes qui vont enquêter sur des questions relatives à la discrimination raciale, sexuelle et sexuelle. Et vous savez, en termes de – pour mettre cela en contexte pour vous, vous savez, les experts à qui nous avons parlé disent que ce bureau n’ouvre pas d’enquêtes sur n’importe quel district scolaire. C’est un signe qu’ils croient qu’il y a des informations sérieuses, des violations sérieuses, des violations du Titre IX ici dans cette école.

Plus tard, elle s’est vantée d’ancrer Craig Melvin :

Cela fait suite à des mois de reportages sur les principales tensions et conflits raciaux dans cette communauté ici. L’une des premières villes du pays à commencer à se battre contre la théorie critique de la race, la façon dont nous parlons de racisme et d’histoire dans les écoles. Ils ont été l’une des premières villes à lancer un contrecoup majeur à un plan de diversité et d’inclusion, avec de nombreux parents conservateurs collectant des centaines de milliers de dollars et lançant une action en justice pour finalement s’assurer que le plan de diversité et d’inclusion n’avance pas dans ce district. . Pendant ce temps, il y avait des étudiants, des parents, des enseignants de couleur de l’autre côté qui essayaient d’amener le district à prêter plus d’attention à ce que valent des années d’incidents de harcèlement racial et sexiste ici.

La notion d’un groupe d’intérêt de gauche – dans ce cas NBC News – faisant pression sur l’administration Biden pour qu’elle abuse de son pouvoir et lance des enquêtes fédérales sur des questions liées à l’éducation semble presque identique à la National School Boards Association de gauche exhortant le ministère de la Justice de Biden à traiter inquiétaient les parents d’écoliers comme des « terroristes domestiques ».

Voici une transcription complète du rapport du 17 novembre sur Nightly News :

19 h 09 HE LESTER HOLT : Ce soir, il y a des nouvelles en développement à Southlake, au Texas, à la suite du reportage approfondi que NBC News a fait là-bas sur la question de la race et de l’éducation. Une nouvelle enquête fédérale est en cours. Antonia Hylton a des détails. ANTONIA HYLTON : À Southlake, au Texas, le département américain de l’Éducation a lancé trois enquêtes sur les droits civiques au Carroll School District sur des allégations non précisées de discrimination fondée sur la race, la nationalité et le sexe. Southlake, qui n’est qu’à 2% de noir, a été propulsé sous les projecteurs nationaux en 2018 après qu’une vidéo d’étudiants scandant le mot N soit devenue virale. FEMME NON IDENTIFIÉE [SOUTHLAKE SCHOOL PARENT]: On a dit à mon fils que sa peau est trop foncée, que son nez est trop gros, que notre famille n’a pas sa place dans le quartier. HYLTON : Pendant près d’un an, NBC News a couvert le conflit sur la race et l’éducation dans cette banlieue aisée de Dallas. NIKKI OLALEY [FMR. CARROLL HIGH SCHOOL STUDENT]: Ils ne savent pas ce que c’est que de marcher dans la peau d’un étudiant de couleur à Carroll. Ils ne le feront jamais. HYLTON : Les bénévoles ont passé près de deux ans à élaborer un plan de diversité scolaire. Mais certains parents ont reculé, lançant un procès qui a effectivement tué le plan. HOMME NON IDENTIFIÉ [SOUTHLAKE SCHOOL PARENT]: Il n’y aura pas de foyer pour cette idéologie toxique ici à Southlake. HYLTON : Les experts disent que seulement 5 à 10 % de ce type de plaintes pour discrimination deviennent des enquêtes fédérales officielles. BRETT SOKOLOW [ASSOCIATION OF TITLE IX ADMINISTRATORS PRESIDENT & LAWYER]: Et cela signale généralement qu’ils considèrent que quelque chose ne va pas. Ils vont approfondir la question et essayer de déterminer s’il y a eu des violations de diverses lois fédérales. ROBIN CORNISH : J’espère qu’avec l’intervention du gouvernement fédéral, c’est un signal d’alarme pour tout le monde. HYLTON : Robin Cornish, que nous avons rencontré pour la première fois il y a un an, avait cinq enfants diplômés de Carroll. CORNISH : C’était mauvais. C’était mauvais. Et cela leur a fait, vous savez, avoir des problèmes d’estime de soi, de doute de soi. HYLTON : Cette école a-t-elle été sensible aux parents comme vous ? CORNISH : Je pense qu’ils auraient pu faire bien mieux et nous ne serions pas là où nous en sommes s’ils avaient fait mieux. Les élèves marginalisés ne sont pas protégés dans ce district scolaire. HYLTON: Le district scolaire a déclaré à NBC News qu’il « coopérait pleinement avec ce processus et récupère avec diligence tous les documents demandés ». Les enquêtes pourraient prendre bien plus d’un an, et si le gouvernement fédéral constate des violations, le district scolaire pourrait être contraint d’apporter des changements de politique et pourrait être surveillé par le ministère de l’Éducation pour les années à venir. Lester ? HOLT : Antonia Hylton, merci. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur tout cela sur notre podcast NBC News, Southlake, disponible dès maintenant.