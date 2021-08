Les attaques de ravageurs menacent de réduire la production de maïs, perturbant potentiellement le plan du gouvernement visant à stimuler les exportations de céréales

in

Le coût de la culture augmente également de 3 000 à 5 000 roupies par acre pour lutter contre les parasites, a-t-il déclaré.

La récolte de maïs est menacée cette année avec le spodoptera frugiperda ou la chenille légionnaire d’automne (FAW), un ravageur envahissant apparu pour la première fois en Inde en 2018, refaisant surface avec une férocité beaucoup plus grande.

Cela peut potentiellement perturber le plan du gouvernement visant à stimuler les exportations de céréales secondaires, qui ont été considérées comme une alternative à la culture de paddy gourmande en eau dans la région nord du pays.

La production de maïs dans le pays avait atteint un record de 30,24 millions de tonnes au cours de la dernière campagne agricole jusqu’en juin, en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. Cependant, avec l’attaque des ravageurs, les perspectives de récolte pour 2021-22 semblent incertaines. Le coût de la culture augmentera également de 20 à 33 % par acre pour contenir le ravageur.

Les exportations de maïs de l’Inde sont passées de 2,73 millions de tonnes en 2007-08 à 4,79 millions de tonnes en 2012-13, avant de commencer à baisser. Alors que 2,88 tonnes (d’une valeur de 635 millions de dollars ou 4 676 crores de roupies) de maïs ont été expédiées en 2020-21, les experts ont déclaré que l’élan semblait être revenu.

« En une courte période d’invasion, la chenille légionnaire d’automne est devenue un ravageur endémique. Elle fait peser de graves risques sur les revenus des producteurs de maïs et menace d’avoir des effets dévastateurs sur les efforts de production et de diversification. Chaque année, le ravageur apparaît dans l’une ou l’autre des zones de culture du maïs », a déclaré à FE Bhagirath Choudhary, directeur fondateur du South Asia Biotechnology Centre.

Au cours de la saison kharif actuelle, la FAW a attaqué 30 % de la récolte au Pendjab et dans l’Himachal Pradesh. Cela a incité le Centre et les États à envoyer des experts sur le terrain pour contenir le ravageur, qui est devenu une préoccupation majeure dans les principaux États producteurs comme le Karnataka, le Telangana, le Maharashtra, le Rajasthan, le Bengale occidental et le Bihar au cours des trois dernières années, a déclaré Choudhary.

Lorsque la FAW a attaqué le maïs au Karnataka il y a trois ans, 40 à 60 % de la récolte a été touchée, entraînant une baisse du rendement. En 2019, plus de deux millions d’hectares de la superficie normale du pays de huit millions d’hectares ont signalé des attaques de ravageurs. Les cultures sur une plus grande superficie ont été infestées par le ravageur l’année dernière, ont indiqué des sources de l’industrie.

Choudhary a déclaré que les attaques de ravageurs appelaient à un programme national massif d’investissement dans la recherche et le développement pour freiner la menace en explorant les possibilités grâce à la biotechnologie plutôt que de se concentrer uniquement sur les pesticides. Le coût de la culture augmente également de 3 000 à 5 000 roupies par acre pour lutter contre les parasites, a-t-il déclaré.

Selon la Commission des coûts et des prix agricoles (CACP), le coût moyen de culture pan-indien (A2+FL) est estimé à 12 460 Rs/tonne tandis que le rendement est de 1,2 tonne/acre. Cela signifie qu’un agriculteur doit dépenser près de 15 000 Rs/acre pour cultiver du maïs, alors que la réalisation du marché est d’environ 16 340 Rs pour une acre sur la base du prix moyen du mandi (1 362 Rs/ quintal en octobre-février 2020-21). Mais, au Tamil Nadu, le rendement atteint 3,2 tonnes/acre, ce qui augmente considérablement les revenus.

Les agriculteurs ont eu recours à une ou deux pulvérisations de pesticides, selon la gravité dès qu’ils remarquent le ravageur sur le maïs. «Nous contactons les agriculteurs sur l’utilisation d’un traitement des semences qui contrôle l’infestation par les ravageurs à un stade précoce, suivi de deux pulvérisations chimiques de Delegate (Spinetoram) – une après 15 à 18 jours et l’autre après 25 à 30 jours. Les agriculteurs sont également informés des méthodes d’application pour lutter efficacement contre la chenille légionnaire d’automne comme la pulvérisation en verticilles », a déclaré un porte-parole de Corteva Agriscience.

Choudhary a déclaré que le ravageur étant nocturne, des drones doivent être utilisés pour une pulvérisation efficace de pesticides, car les agriculteurs ne sont pas équipés pour entreprendre cette opération la nuit.

Pendant ce temps, le gouvernement a intensifié sa campagne d’approvisionnement en maïs. Les achats ont bondi à environ 2 lakh tonne en 2020-21, contre seulement 7 000 tonnes en 2018-19. L’ACCP a demandé davantage d’incitations pour motiver les producteurs de riz à passer à la culture du maïs dans le cadre du programme de diversification des cultures.

