Les attaques démocrates contre Joe Manchin et les Virginie-Occidentaux sont une stratégie perdante

Les démocrates se tirent une balle dans le pied pour exprimer clairement leur mécontentement envers Joe Manchin.

T

es démocrates aiment les pauvres. Les démocrates détestent les pauvres.

Et les pauvres de Virginie-Occidentale ? Ils sont au fond du seau, comme les démocrates voient les choses.

Le sénateur Joe Manchin, le démocrate modéré de Virginie-Occidentale qui est l’un des derniers de cette race, a fait dérailler le projet de loi bien-aimé Build Back Better de Joe Biden, un seau de réalisation de souhaits progressifs qui ajouterait des milliards de nouvelles dépenses à notre déjà- budget fédéral gonflé et accumuler beaucoup plus de dettes sur notre tas national déjà considérable. Le sénateur Manchin pensait que c’était un mauvais paquet, même s’il soutenait une partie de ce qu’il contenait, et les Virginie-Occidentaux pensaient…