Les attaques du Hamas contre Israël divisent les démocrates ⋆ .

Qu’ont en commun Chuck Schumer, Robert Menendez et Stenny Hoyer? Au moins deux choses. Premièrement, tous les trois sont des démocrates qui soutiennent le droit d’Israël à se défendre contre les attaques de missiles lancées par le Hamas.

Deuxièmement, tous les trois ont au moins 67 ans. Schumer a 70 ans, Menendez 67 et Hoyer 81.

Le soutien d’Israël des législateurs démocrates est largement limité aux anciens. La nouvelle génération de Démocrates du Congrès est soit ambivalente à propos d’Israël, soit, comme le Squad, ouvertement hostile à l’État juif.

Le Washington Post rapporte qu ‘”une nouvelle génération de jeunes législateurs prêts à contester l’orthodoxie pro-israélienne du parti a fait pression sur l’administration Biden et les dirigeants du Congrès au milieu de sondages montrant un scepticisme croissant parmi les démocrates à l’égard des actions israéliennes.”

Quelles données de sondage?

Un sondage Gallup en mars a révélé que la majorité des démocrates estiment maintenant que les États-Unis devraient exercer plus de pression sur Israël pour résoudre le conflit israélo-palestinien. «Les 53% qui optent pour plus de pression sur les Israéliens sont en hausse de 43% en 2018 et pas plus de 38% dans la décennie précédente, marquant un changement substantiel dans la perspective des démocrates sur la politique américaine», selon le rapport.

Ce changement d’opinion parmi les démocrates se reflète au Congrès. James Zogby, président de l’Arab American Institute, déclare:

Le Congrès commence à refléter les changements démographiques dans la manière dont le public perçoit [the] Question israélo-palestinienne. Vous voyez un groupe beaucoup plus diversifié du côté démocrate qui reflète où la base du Parti démocrate va des Noirs et des Latino aux jeunes et aux femmes professionnelles. Leurs attitudes dans les sondages sont radicalement différentes de celles des Américains blancs de la classe moyenne.

Si l’on ajoute les nombreux démocrates de base qui soutiennent toujours Israël à la majorité des républicains qui le font, cela s’ajoute à une nette préférence pour le côté israélien du conflit, plutôt que pour le côté Hamas / palestinien. C’est donc un problème gagnant pour le GOP, et le restera probablement pendant un bon moment.

Les pros républicains comprennent l’opportunité. La présidente du RNC, Ronna McDaniel, déclare:

Le Parti républicain est aux côtés d’Israël, une nation qui a parfaitement le droit de se défendre contre la violence et le barrage de roquettes du Hamas. Ces attaques prouvent que la faiblesse du leadership de Biden annule les progrès historiques accomplis par l’administration Trump vers la paix dans la région et a signalé aux organisations terroristes connues, comme le Hamas, qu’elles pouvaient s’en tirer en attaquant l’allié le plus puissant de notre nation au Moyen-Orient. Il est vital que les États-Unis soutiennent Israël et la communauté juive.

L’ancien ambassadeur à l’ONU et candidat potentiel républicain à la présidentielle Nikki Haley a déclaré:

Le Hamas a vu Biden déclasser nos relations avec Israël, puis restaurer le financement de l’Autorité palestinienne et de l’agence la plus corrompue de l’ONU sans réforme. Maintenant, ils le testent. Alors que des roquettes terroristes pleuvent sur les civils israéliens, Biden est introuvable.

Je ne suis pas sûr de ce dernier commentaire. Il semblerait que Biden et son équipe travaillent sur les téléphones, discutent avec le Premier ministre Netanyahu, l’Égypte, la Jordanie, le Qatar et peut-être d’autres acteurs régionaux.

Mais il ne fait aucun doute que Biden voudrait détourner ses yeux des combats. Il sait qu’il ne peut rien faire grand-chose pour l’arrêter et, comme indiqué, l’affaire divise son parti d’une manière plutôt inconvenante.

De plus, selon le Post:

L’effort [to stop the fighting] risque d’entraîner les États-Unis dans le genre de marais au Moyen-Orient que Biden espérait éviter. Sa stratégie de politique étrangère est fondée sur un virage vers la confrontation avec la Chine et l’abandon de l’accent mis sur le Moyen-Orient et l’Europe.

Si c’est vrai, Biden devrait aller de l’avant et changer. Les combats prendront fin en temps voulu avec ou sans son intervention. Moins c’est mieux quand il s’agit de l’implication de Joe Biden au Moyen-Orient.