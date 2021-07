Les attaques du prince William et Charles contre le racisme «pas seulement une réaction à l’interview d’Oprah» | Royale | Nouvelles

in

Le prince William, 39 ans, est à la tête de la FA et n’a pas tardé à dénoncer les attaques racistes des trolls contre les membres de l’équipe d’Angleterre après la victoire de l’Italie sur les Trois Lions lors de la finale de l’Euro 2020. Dans une déclaration puissante sur Twitter, le duc de Cambridge a déclaré: “Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

Le duc a ajouté: “Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

“Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. W.”

Une manifestation de soutien du prince Charles, 72 ans, n’a pas tardé à suivre alors que Clarence House a retweeté un message d’unité partagé par le prince de Galles pour marquer le Windrush Day l’année dernière.

Le tweet de Clarence House contenait une citation de Charles et disait: “‘Reconnaître la riche diversité des cultures qui rendent ce pays si spécial – et à bien des égards unique – est au cœur de ce que nous pouvons être en tant que nation.'”

Malgré les critiques, de nombreux autres utilisateurs de médias sociaux ont félicité William et Charles pour s’être exprimés sur la question et ont partagé leur admiration pour l’équipe d’Angleterre.

L’un d’eux a écrit: “Bien dit – ils nous ont rendus fiers et le feront à nouveau à l’avenir.”

Un autre a dit : « Bien dit, Prince Charles !

Un troisième a ajouté: “Ces garçons – en particulier Saka – méritent tellement mieux.”

Un commentateur royal a également rejeté les affirmations cyniques de Charles et William uniquement à cause de l’allégation faite par Harry et Meghan dans leur interview avec Oprah.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk : « Le spectre hideux du racisme sur les réseaux sociaux a fait son apparition sur les réseaux sociaux après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie en finale de l’Euro 2020, qui a dévasté la nation.

“En tant que président de la Football Association, William a condamné avec force les abus racistes dont les membres de l’équipe ont été victimes en ligne.

“Le prince de Galles, en tweetant son soutien à l’équipe d’Angleterre, a inclus une partie du message qu’il a donné le jour de Windrush l’année dernière, qui reconnaissait la contribution particulière de diverses cultures à la société britannique.”

M. Fitzwilliams a affirmé que le Queen’s Commonwealth est “un premier exemple de multiculturalisme” et qu’en tant que tel, les futurs rois étaient tous deux totalement dans leur mandat de s’exprimer à la suite des ignobles attaques.

L’expert a ajouté: “Les cyniques pourraient dire que, après avoir été accusés par Harry et Meghan sur Oprah de contenir des éléments qu’ils considéraient comme racistes, les membres de la famille royale seraient désireux de faire ces déclarations.

“Pourtant, le premier exemple de multiculturalisme dans le monde est l’éducation du Commonwealth par la reine.

“La réplique impromptue en colère de William à un journaliste après l’interview d’Oprah” nous ne sommes vraiment pas une famille raciste “, le résume très précisément.”