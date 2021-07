Les attaques du transfuge nord-coréen Yeonmi Park ont ​​réveillé la culture et la culpabilité des blancs | Monde | Nouvelles

Meghan Markle et Harry: Brazier claque le couple pour “réveil”

Yeonmi Park, qui s’est enfui en Chine en 2007, a poursuivi ses études dans une université américaine et a averti que « la Corée du Nord n’est même pas si folle ». Après avoir atteint la Chine, Mme Park et sa sœur sont tombées entre les mains de trafiquants d’êtres humains, avant de s’échapper à nouveau et de traverser à pied le désert de Gobi jusqu’en Mongolie.

De là, elle a pu se rendre d’abord en Corée du Sud démocratique, puis aux États-Unis.

S’adressant au Daily Telegraph, elle a déclaré : « La Corée du Nord n’est même pas si folle. Surtout en comparant la culture éveillée.

« Avant le cours, dans cet amphi de 120 personnes, la première chose qu’ils demandent est de nous donner vos pronoms.

«Et puis certaines personnes sont fluides entre les sexes. Ainsi, ce matin-là, ils pourraient s’identifier comme une fille mais l’après-midi, ils seraient un garçon.

“La Corée du Nord n’est même pas si folle !” (Image : GETTY)

Yeonmi Park s’est échappé de Corée du Nord à l’âge de 13 ans (Image: EXPRESS)

«Donc, au lieu d’essayer d’apprendre qui est cette personne en tant que personnage, toute mon énergie est consacrée à l’apprentissage de leurs pronoms, donc je ne ressemble pas à un fanatique. Même la Corée du Nord ne fait pas ce genre de choses.

Mme Park a ensuite comparé le principe de la « culpabilité blanche », qui est devenu populaire parmi les sections de la gauche universitaire, au déploiement par le régime nord-coréen de la culpabilité collective.

Elle a déclaré : « En Corée du Nord, il existe une chose appelée ‘culpabilité par association’.

“Quand je suis venu [to the US] et s’est prononcé contre le dictateur, la famille que j’ai laissée derrière, trois générations de ma famille, a été punie.

LIRE LA SUITE : Oh mon Dieu ! Macron fait face à une révolte de la police contre les nouvelles règles de laissez-passer Covid – « Impossible ! »

Après avoir échappé à la Corée du Nord et à la Chine, Yeonmi Park a étudié dans une université américaine (Image : GETTY)

« Cette culpabilité collective est la chose la plus inhumaine. Les individus sont responsables de leurs propres comportements.

“Quand je suis arrivé en Amérique, il y a quelque chose qui s’appelle” culpabilité blanche “, et j’étais comme” qu’entendez-vous par culpabilité blanche “, vos ancêtres auraient peut-être possédé des esclaves, donc les blancs sont coupables.

« Cette culpabilité collective est une chose tellement marxiste et communiste à faire. Vous ne pourrez jamais vous en remettre – ce n’est pas à nous de choisir nos ancêtres.

Mme Park a écrit un livre, « Pour vivre : le voyage d’une fille nord-coréenne vers la liberté », qui couvre sa vie en Corée du Nord et son évasion.

A NE PAS MANQUER

Les explosions de Richard Branson se sont réveillées suite à des allégations de “mauvaise utilisation des ressources” [REVEAL]

La rangée GMB éclate alors que Susanna Reid claque un invité qui fait exploser les footballeurs réveillés [SHOCK]

L’US Navy exhortée à se concentrer sur la « guerre » plutôt que sur la « formation à la diversité » [WARNING]

Les idées « réveillées » ont gagné du terrain dans les universités occidentales (Image : GETTY)

La Corée du Nord est gouvernée comme une dictature communiste (Image: GETTY)

La Corée du Nord est dirigée comme une dictature communiste depuis sa création en 1948.

Il est actuellement dirigé par Kim Jong-un, petit-fils du fondateur Kim Il-sung.

S’adressant à Express.co.uk fin 2020, Mme Park a révélé le fonctionnement de la propagande nord-coréenne.

La famille Kim, qui contrôle le pays depuis 1948, est présentée comme des « dieux tout-puissants » pour le peuple nord-coréen.

Un syndicaliste dit qu’il « déteste » ce que représente la culture éveillée

Elle a commenté : « Ce que le régime nord-coréen a fait, c’est copier la Bible.

« Dans le christianisme, ils disent que Dieu sait ce que vous pensez et que Jésus est mort mais que son esprit vit avec nous pour toujours.

“C’est ce que le régime nous a dit : Kim Jong-il est mort, mais son esprit vit pour toujours.”

Cependant, Mme Park a déclaré que la propagande avait été moins efficace avec Kim Jong-un, devenu leader en 2011.

Mme Park a déclaré que la famille Kim est décrite comme des “dieux tout-puissants” pour les Nord-Coréens (Image: GETTY)

Elle a expliqué: «Les gens croyaient vraiment qu’ils étaient des dieux, mais après l’arrivée de Kim Jong-un, le dernier Kim, cela a beaucoup plus changé.

«Des informations extérieures entrent et disent aux gens que les Kim vont aux toilettes, ils pleurent, ce sont des humains, pas des dieux qui peuvent déplacer les montagnes et faire des miracles.

« De plus en plus de gens en Corée du Nord se rendent compte du mensonge de cette propagande. »