Les attaques par e-mail liées à la cryptographie bondissent de 192 % au milieu du buzz croissant de Bitcoin ; les demandes de rançon dépassent les 20 millions de dollars

L’Inde figurait parmi les pays avec les plus grandes rencontres d’extraction de crypto-monnaie et d’attaques de téléchargement en voiture, selon les résultats mis à jour de l’Inde dévoilés par Microsoft en juillet 2020 de son Security Endpoint Threat Report 2019.

Le buzz croissant de la crypto a également déclenché une augmentation des cyberattaques liées à la crypto. Alors que le prix du Bitcoin s’est accéléré vers septembre de l’année dernière au milieu de l’intérêt des investisseurs mondiaux, les cybercriminels tentent de tromper les victimes potentielles pour gagner de l’argent. Selon la société mondiale de solutions de sécurité cloud Barracuda, les attaques par compromission des e-mails, en particulier liées à la cryptographie, ont augmenté de 192 % entre octobre 2020 et mai 2021. Les chercheurs de Barracuda ont identifié que le prix croissant du bitcoin a entraîné une augmentation du volume d’attaques liées à la crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies, en particulier l’acceptation de Bitcoin, se sont progressivement développées dans le monde financier traditionnel en tant qu’instrument pour effectuer et accepter des paiements. Cependant, ce n’était pas le cas dans une certaine mesure jusqu’à l’année dernière. Des entreprises comme Tesla, MicroStrategy, Visa, PayPal, Square, JPMorgan et d’autres expérimentant avec Bitcoin ont augmenté le prix de la monnaie numérique et sa valeur. “Alimenté par le chaos autour du bitcoin, son prix a augmenté de près de 400% entre octobre 2020 et avril 2021. Les cyberattaques ont rapidement suivi avec des attaques d’usurpation d’identité, qui ont conduit à sa croissance de 192 %”, a déclaré la société.

L’Inde a été l’un des pays avec les plus grandes rencontres d’extraction de crypto-monnaie et d’attaques de téléchargement au cours de l’année, selon les résultats mis à jour de l’Inde dévoilés par Microsoft en juillet 2020 de son Security Endpoint Threat Report 2019. pourcentage de baisse par rapport à 2018, mais il était encore 4,6 fois supérieur à la moyenne régionale et mondiale. L’Inde avait enregistré le deuxième taux de rencontre le plus élevé de la région Asie-Pacifique après le Sri Lanka.

« Le format numérique des crypto-monnaies les rend de nature décentralisée et sans aucune réglementation, elles sont devenues la monnaie de choix des cybercriminels. Il a alimenté et permis une économie de plusieurs milliards de ransomwares, de cyber-extorsion et d’usurpation d’identité. Ces attaques ciblent non seulement les entreprises privées, mais aussi les infrastructures critiques, de sorte qu’elles posent de plus en plus un risque pour la sécurité nationale », a déclaré Murali Urs, Country Manager, Barracuda Networks-India.

Les pirates informatiques utilisent Bitcoin pour être payés dans des attaques d’extorsion où ils prétendent avoir une vidéo ou des informations compromettantes qui seront rendues publiques si la victime ne paie pas pour la faire taire, selon Barracuda. Bien que ce système existe depuis un certain temps, alors que le prix du Bitcoin augmentait, les cybercriminels ont commencé à l’inclure dans le cadre de leurs attaques de compromission de courrier électronique professionnel se faisant passer pour des employés d’une organisation. Les pirates ciblent et personnalisent ces e-mails pour amener les victimes à acheter du Bitcoin, à en faire don à de fausses œuvres de bienfaisance ou même à payer une fausse facture de fournisseur en utilisant la crypto-monnaie.

Les attaquants jouent sur l’urgence des utilisateurs en utilisant des phrases telles que « urgent aujourd’hui » ou avant la « journée écoulée » et aussi des sentiments pour payer pour un faux « don de charité ». En 2019, les demandes de rançon liées à la cryptographie allaient de quelques milliers de dollars à 2 millions de dollars, selon Barracuda, tandis qu’à la mi-2021, la plupart des demandes se chiffraient en millions, avec un nombre important de plus de 20 millions de dollars.

Barracuda a déclaré que les organisations devraient sécuriser leurs applications Web via une solution WAF-as-a-Service ou WAAP qui inclut l’atténuation des bots, la protection DDoS, la sécurité des API et la protection des informations d’identification. Lors d’une attaque de ransomware, une solution de sauvegarde dans le cloud peut minimiser les temps d’arrêt, empêcher la perte de données et restaurer rapidement les systèmes, que les fichiers se trouvent sur des appareils physiques, dans des environnements virtuels ou dans le cloud public.

